Albox pide más efectivos de la Guardia Civil ante el incremento de robos

El Ayuntamiento de Albox ha alertado de los robos sufridos por los vecinos de diferentes barriadas del municipio a lo largo de las últimas semanas, por lo que ha solicitado a la Subdelegación de Gobierno un refuerzo de Guardia Civil en la localidad.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la zona norte del municipio, diseminados como Las Pocicas, El Saliente o Santa Rosa, "están siendo foco de atracción para los amigos de la ajeno" que "tras romper los accesos a diferentes propiedades, han robado todo tipo de objetos de valor y dinero en efectivo".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Albox han remitido un escrito al subdelegado del Gobierno, José María Martín, para transmitir la "profunda preocupación ante los recientes robos e intentos de robo que se han producido en los últimos días en distintos diseminados de nuestro término municipal".

El escrito firmado por la alcaldesa, María del Mar Alfonso, asegura que "estos hechos han generado una notable alarma entre nuestros vecinos". Ve la regidora "imprescindible reforzar la presencia de efectivos de la Guardia Civil en nuestro municipio con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana y prevenir la reiteración de nuevos incidentes".

La primera edil albojense ha convocado también una reunión vecinal para conocer las demandas y coordinar de este modo a sus efectivos con nuevas medidas. "Hemos vuelto a reiterar a la Subdelegación del Gobierno la necesidad de aumentar los efectivos de Guardia Civil, como ya se expuso en una moción presentada en el pleno municipal hace meses y en la reciente Junta de Seguridad Local", ha insistido Alfonso.

El Ayuntamiento ha recordado que la plantilla de Policía Local ha aumentado con dos nuevos agentes municipales al tiempo que se trabaja en una nueva convocatoria que recoja nuevas plazas.

Desde el Consistorio han querido reconocer públicamente el "trabajo y esfuerzo" que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por garantizar la seguridad ciudadana "a pesar de la merma de efectivos que venimos sufriendo en los últimos años en toda la comarca del Almanzora".