Aima Serrano, nueva presidenta de CSIF Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha presentado a la nueva presidenta del sindicato en la provincia, Aima Serrano. La dirigente de la central sindical ha hecho un rápido repaso por la actualidad laboral, abordando las características y necesidades de cada uno de los sectores y áreas que forman parte del sindicato.

Durante el acto, Serrano ha defendido unas líneas de actuación a corto y medio plazo que parten de “la defensa de un proyecto sindical plural, diverso y, me atrevería a decir que, con un toque más moderno, adecuado a unas necesidades sociales que están en continúo cambio y que fluctúan rápidamente. Ahora más que nunca un sindicato como CSIF, profesional e independiente, sigue siendo necesario”, ha subrayado la nueva dirigente sindical.

En esta misma línea, la presidenta de CSIF Almería ha remarcado que, “aunque el sindicato ha conseguido crecer en afiliación y representatividad, haber sido vicepresidenta durante más de 5 años, me ha dado la posibilidad de detectar las fórmulas para implementar la estabilidad necesaria en una organización plural e introducir e implantar algunas mejoras y nuevas líneas de actuación que enriquezcan la acción sindical que necesitan realizar los diferentes sectores”, ha señalado Serrano.

Por otro lado, la dirigente ha destacado que su objetivo es el de “impulsar un acercamiento desde un punto de vista social y laboral a las empresas de la industria biotecnológica de la provincia, así como la búsqueda una formula de acción directa donde la diversidad este más presente en el sindicato. A nivel interno y orgánico, pretendo intensificar protocolos de actuación más modernos y ágiles que tengan una repercusión directa en el servicio que, como agente social, prestamos a nuestra afiliación, ellos y ellas seguirán siendo el centro de todo. Por otro lado queremos vigorizar más aún nuestra presencia en redes sociales y en el día a día de los afiliados y afiliadas, por tanto, también vamos a intentar transformar y actualizar nuestra área de Acción Social”, ha explicado Serrano.

Otra de las apreciaciones que ha querido trasladar la presidenta provincial ha sido la importancia de reformular una Acción Sindical más eficiente, reivindicativa y negociadora. “Con el convencimiento y la apuesta firme por el diálogo como vía indispensable en la interlocución necesaria para la mejora de las condiciones y derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia”, ha matizado.

Currículum y trayectoria

Aima Serrano, nacida en Almería, es licenciada en Ciencias Políticas y cuenta con un máster de Dirección de Recursos Humanos. Su trayectoria profesional arranca en la empresa privada gestionando y dirigiendo el Área de Personal y RRHH de distintas entidades. Es en el año 2003 cuando consigue su plaza como funcionaria de la Administración de Justicia, empezando a desarrollar y explotar otra parte de su carrera profesional, en este caso, como empleada pública en los juzgados de Almería, hasta que llega la oportunidad de ser la responsable del Sector Justicia del sindicato en la provincia, cargo que ocuparía durante más de doce años. Este nuevo compromiso como responsable de Justicia le brinda la oportunidad de adentrarse en profundidad en las carencias, necesidades y principales reivindicaciones de la plantilla y del Sector en general, desde un punto de vista no sólo de personal, sino también en materia de infraestructuras o medios materiales.

Es en este punto cuando, además de introducirse de lleno en la Administración Pública, se proyecta en ella esa dinámica de ayudar a sus compañeros y compañeras, con el fin de conseguir “la mejor manera de prestar dicha ayuda para obtener las mejores condiciones laborales del colectivo”. Esa visión se amplifica con su llegada a la vicepresidencia del sindicato en Almería en el año 2020, cuando visualiza todas las demandas, problemáticas y reivindicaciones desde un plano mucho más extenso, abarcando todos los sectores que forman parte del sindicato, incluido el Sector de Empresa Privada.