Aguacero en Roquetas de Mar durante la pasada madrugada

Las fuertes precipitaciones caídas durante la madrugada de este miércoles en Roquetas de Mar ocasionaron ocho incidencias relacionadas con inundaciones en garajes, sótanos y plantas bajas de viviendas, sin que se hayan registrado heridos, según informó el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El temporal de lluvia, concentrado entre las 00:00 y la 01:00 horas, afectó a diversas calles de la urbanización, entre ellas Iguazú y Estornino, además de la avenida Sabinal y la avenida de Las Marinas.

Desde el cuerpo de Bomberos del Poniente explicaron que llevaron a cabo el rescate de una persona dependiente en su domicilio, donde el nivel del agua alcanzaba aproximadamente un metro de altura. También atendieron un aviso por un coche inundado en el que supuestamente había dos ocupantes atrapados, aunque cuando llegaron los efectivos ya habían salido por sus propios medios.

Por otro lado, la Guardia Civil indicó que varias vías de la zona de Las Marinas permanecieron cerradas al tráfico en torno a las 5:00 horas, aunque no hubo daños personales. Tanto los Bomberos del Poniente como la Policía Local intervinieron en la gestión de las emergencias, que a primera hora de la mañana ya habían quedado resueltas sin incidencias pendientes.