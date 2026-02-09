La agredida en Lucainena se encuentra en el sistema Viogén pero sin relación con los implicados

La mujer de 54 años de edad que resultó agredida en la noche del pasado sábado en Lucainena de las Torres por parte de un varón, que poco después se suicidó, cuenta con medidas judiciales en vigor en el marco del sistema de protección de las víctimas de violencia de género aunque sin relación con el supuesto atacante ni un tercer varón, que también resultó herido.

Los investigadores tratan de esclarecer la relación entre los tres implicados después de lo ocurrido el sábado, en el que la mujer y otro varón fueron heridos de gravedad con un arma blanca. Al parecer, según las primeras hipótesis, el supuesto atacante se habría quitado la vida tras herir a la mujer y al tercer hombre, aunque no se descarta ningún línea de trabajo en estos momentos.

El suceso tuvo lugar en la calle Real. Varios testigos dieron la voz de alarma al Servicio de Emergencias 112 para avisar de que "estaban escuchando o viendo desde la terraza una disputa". Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron entonces efectivos del 061 y de la Guardia Civil. Fuentes del instituto armado han detallado al 112 que habrían tenido un aviso por tres personas heridas por arma blanca, "una agresión de una pareja y otro implicado más".