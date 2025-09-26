SEQUÌA

Adra cortará el agua por las noches ante la falta de suministro

La medida se adoptará entre las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Viene motivada por la falta de lluvias y el mal estado de los pozos municipales

Onda Cero Almería

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
ONDA CERO ALMERIA | Pixabay

El municipio de Adra (Almería) cortará el suministro de agua por las noches para ahorrar a causa de la escasez de recursos. El ayuntamiento ha anunciado que será por las noches y desde este mismo jueves, entre las 0,00 y las 6,00 horas, como medida para ahorrar recursos ante la escasez que registra el municipio, lo que obliga a aplicar su plan de emergencia por sequía.

En este sentido, el consistorio y la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento Hidralia, han detallado que también se va a proceder a reducir la presión de la red de distribución entre las 16,00 y las 20,00 horas. Insisten en que se trata de medidas "urgentes y extraordinarias" que llegan pese a las ya articulada anteriormente de cara a reducir el consumo de agua, que "se ha mantenido en niveles muy elevados en el mes de septiembre". A esto, habría que sumar "la ausencia de previsión de lluvias en el corto y medio plazo y el estado de los pozos municipales, que se ven seriamente afectados por la falta de aportaciones de agua naturales".

De igual modo, una vez evaluados los volúmenes disponibles, tanto a corto como a medio plazo, se ha constatado la necesidad de aplicar medidas de carácter "inmediato" con el fin de garantizar el suministro a toda la población" en los próximos meses".

