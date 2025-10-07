Adiós a Joaquín Amerigo, una de las grandes voces de la radio almeriense

Este lunes ha fallecido de manera repentina en su hogar una de las voces más emblemáticas y queridas de la radio deportiva almeriense. Joaquín Amérigo Segura (13 de octubre de 1963) ha muerto a los 61 años —a una semana de cumplir los 62—, dejando una profunda tristeza y consternación en el ámbito periodístico provincial, especialmente entre sus compañeros, amigos y fieles oyentes con los que compartió más de treinta años de trayectoria en las ondas. Durante su carrera, Joaquín Amérigo fue la referencia principal de la información deportiva en Canal Sur Almería, con un breve periodo en el que también trabajó en la provincia de Cádiz.

Antes de incorporarse a la radiotelevisión pública andaluza en mayo de 1989 —solo una semana después del fallecimiento de su padre—, había pasado por medios como La Crónica, La Voz de Almería y Radio Cadena. Desde su llegada a Canal Sur, gracias a la confianza del entonces director en Almería, Manuel Arroyo, se mantuvo siempre vinculado a la cadena, donde hoy su ausencia deja un enorme vacío.

Aunque nació en la capital almeriense por circunstancias médicas —en Sorbas no había matrona que se atreviera con los 6,5 kilos que pesó al nacer—, siempre se consideró un chorreón de corazón. A lo largo de sus cuatro décadas de trabajo periodístico, Joaquín Amérigo deja tras de sí un legado imborrable en la comunicación deportiva de la provincia.