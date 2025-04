El acusado de matar a la dueña de un pub en Dalías se enfrenta a penas de 20 años de prisión

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja ha dado por finalizada la investigación y ha acordado la celebración del juicio en la Audiencia de Almería contra el acusado, para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel por un delito de homicidio y 24 meses de multa por un delito de quebrantamiento de condena, al haberse saltado la orden de alejamiento que había en vigor.

Por su parte, la acusación particular ejercida por el letrado Francisco López Gutiérrez en representación del marido y los dos hijos de Mari Ángeles R.G., reclama hasta 20 años de cárcel: 19 por un presunto delito de asesinato y un año más por el quebrantamiento de la orden de alejamiento, la cual ya se había saltado en dos ocasiones. La madre y hermanos de la víctima también hacen la misma petición, toda vez que la defensa interesa la libre absolución.

Las acusaciones señalan que el acusado se encontraba sobre las seis y media de la tarde en la plaza del Olmo sentado en un banco con un cuchillo de cocina de unos 18 centímetros de largo que portaba en el bolsillo trasero envuelto en una bolsa de plástico, el cual habría llevado una hora antes a un almacén para que se lo afilaran y le arreglaran la punta. Así, la víctima apareció conduciendo su vehículo por la plaza, momento en el que el acusado, "con ánimo de incumplir las prohibiciones" que le impedían acercarse y comunicarse con ella, se habría aproximado a la misma y la habría increpado, llamándole "puta". En ese momento, la mujer --quien realizaba unos preparativos para una celebración familiar-- se habría bajado del vehículo, con lo que se habría iniciado una discusión entre ambos, en el seno de la cual esta habría rociado al acusado un espray de color rojo.

Fue entonces cuando el hombre habría sacado del bolsillo el cuchillo al tiempo que le decía a la mujer "que te mato, que te mato" y se lo habría clavado en el pecho, a la altura del esternón, llegando a dañar el corazón y el pulmón izquierdo como órganos vitales. La víctima cayó desplomada a pocos metros a causa de las heridas, de forma que falleció "en el acto", mientras que el acusado habría huido de la plaza para refugiarse en su domicilio, ubicado a apenas 250 metros. Una vez allí, habría ocultado el arma homicida en una caja sobre el armario de su dormitorio. Finalmente, fue detenido sobre las 20,30 horas por la Guardia Civil.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también solicita una medida de ocho años de libertad vigilada para el acusado en los que no podrá acercarse ni residir en Dalías. También solicita indemnizaciones para los familiares de la víctima cercanas al medio millón de euros en su conjunto. Ha trascendido además que será un tribunal de jurado el encargado de determinar si el acusado es culpable o no de dar muerte a la hostelera, si actuó bajo un plan preconcebido y si lo hizo, en su caso, de forma que la mujer no tuviera capacidad de defenderse del ataque que habría tenido lugar en el centro del municipio.