Ni el actual alcalde de Chirivel, de baja por enfermedad, ni la regidora sustituta temporalmente serán cabeza de lista en las municipales de 2027

El B.O.P. de Almería de 22 de septiembre comunica oficialmente que José Torregrosa deja la alcaldía de Chirivel por incapacidad temporal debido a una enfermedad que le impide el ejercicio de las funciones propias del cargo

En la misma publicación, el regidor informa de que ha delegado en María Francisca Zamora Gutiérrez, primera Teniente de Alcalde de este Municipio, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, hasta la total recuperación de ese estado de ansiedad que le hace dar un paso al lado

La noticia de que el alcalde de Chirivel se apartaba de su cargo por un asunto de salud ya se divulgó en agosto; ahora es oficial, lo recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

Aunque se habla de temporalidad, la intencion de Torregrosa es no volver a ocupar ningún cargo en primera línea de la política municipal. Un pueblo pequeño como Chriviel exige una dedicación de 24/7/365, y al final, en su persona, se ha traducido en una afectación psíquica.

Después de ocho años como máxima autoridad de su municipio, no tiene intención de volver a ser candidato en los comicios locales de 2027.

Su suplente, Paqui Zamora, tendrá que pasar el filtro ciudadano y si lo supera ejercerá con toda la ilusión del mundo durante los meses que quedan hasta mayo del año que viene. Después ya tiene decido dejarlo porque, en su condición de psicóloga, ha recibido una propuesta laborar para dirigir la Residencia de Mayores en la que actualmente trabaja.