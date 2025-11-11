Abla celebra dos décadas de sus Jornadas Micológicas

El municipio de Abla acogerá una nueva edición, la número 20 ya de sus tradicionales jornadas micológicas. Se celebrarán del 14 al 16 de noviembre. El programa dará comienzo el viernes 14, con una iniciativa pensada para los más jóvenes: una sesión de iniciación a la micología para escolares del CEIP Joaquín Tena Sicilia, que correrá a cargo del experto Diego Frábrega Martínez, en el Punto de Información Micológica del paseo San Segundo. Ya y a partir de las 17:00 horas se celebrará el acto de inauguración, tras el cual se sucederán tres conferencias que abordarán, desde diferentes perspectivas, la relación del ser humano con los hongos: los peligros asociados al consumo de especies tóxicas, los hábitats de recolección en Sierra Nevada y las claves para reconocer especies del género Amanita, uno de los más relevantes tanto por su interés científico como por la presencia de variedades comestibles y otras altamente venenosas. Estas ponencias estarán a cargo de los especialistas Eduardo Gallego, Juan Alejandro Navarro Luque y Carlos Catalicio Gómez, y están previstas en el restaurante Posá Tío Peroles.

En la siguiente jornada, el sábado 15, desde primera hora de la mañana, los participantes iniciarán una ruta guiada por la cara norte de Sierra Nevada. La caminata, de dificultad baja, permitirá identificar especies en su ecosistema y destacar la importancia de los hongos en la salud de los bosques. Tras la ruta, se realizará una exposición e identificación de los ejemplares recolectados y después, se celebrará un almuerzo popular con arroz con conejo y níscalos. El sábado concluirá con un concierto de trío de cuerda en la Iglesia Parroquial de la Anunciación, a cargo de María Alcaráz Paquez (violín), Lola Cruz Cruz (viola) y Marina Herrerías Campiña (violonchelo).

En cuanto al domingo, la gastronomía será el como eje central. De hecho, según contempla el programa, el chef Antonio Gázquez, responsable del restaurante Las Eras, ofrecerá el taller 'Las setas en la cocina', donde presentará diferentes elaboraciones micológicas acompañadas de una degustación de vinos locales para reforzar así el vínculo entre territorio, producto y patrimonio culinario. Tras la degustación, se procederá a la clausura oficial en el Centro Cultural Abulense.

El encuentro tiene como objetivo impulsar el turismo sostenible y la puesta en valor del paisaje protegido de Sierra Nevada en concreto de Abla como municipio divulgador desde el punto de vista ambiental y patrimonio gastronómico.