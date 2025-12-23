ESPECTÁCULOS

23 propuestas en la temporada de invierno del Teatro Auditorio Roquetas de mar

Abrirá la obra teatral 'Los Yugoslavos' el 9 de enero. Clausurará la Orquesta Sinfónica Ciudad de El Ejido el 27 de marzo.

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

En Roquetas el invierno también se abriga con cultura. El Teatro Auditorio ha presentado su cartelera de enero a marzo compuesta por 23 espectáculos entre adultos e infantiles.

En los musicales pisarán su escenario, entre otros, Pablo López, Siempre Así, Luis Cortés que tiene prácticamente todo el aforo vendido, o el estreno nacional de 'Manifiesto' con María Terremoto,...

En teatro, la obra 'Los Yugoslavos' interpretada por Javier Gutiérrez, y 'La Barraca' dirigida por Magüi Mira.

En danza, el Ballet de Kiev con 'El lago de los cisnes'.

Como avance de primavera se ha citado al monologuista y mucho más Luis Piedrahita,, El Arrebato, Josema Yuste y el ex-Tequila ariel Roth.

Información: https://teatroauditorioroquetasdemar.sacatuentrada.es/

