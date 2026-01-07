El 112 coordina más de 3.000 emergencias durante la Navidad en Almería

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha coordinado 3.035 emergencias durante el periodo de Navidad en la provincia de Almería (desde las 15:00 horas del día 24 de diciembre de 2025 a las 00:00 horas del día 7 de enero). El balance de gestión de emergencias ha implicado un incremento de un 22,13 por ciento más que el año pasado, cuando fueron 2.485 incidencias gestionadas, debido sobre todo a los temporales que han azotado a la provincia, lo que demuestra, así mismo, la confianza de la ciudadanía en este servicio para coordinar situaciones de urgencia y emergencia.

Los avisos más numerosos al Teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (1.423) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (563), seguidos de las incidencias de tráfico (245), los accidentes de circulación (190), las relacionadas con animales (140) y los incendios (114). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros. Las emergencias gestionadas en Almería suponen el 7,97 por ciento de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante todas las fiestas navideñas un total de 38.058, un 17,86 por cierto más que en el mismo periodo del pasado año. Además, en el contexto andaluz, Almería ha sido la quinta provincia en número de avisos.