Distrito 42

S03xEp02 | Distrito 42 ft. Iniciativa Zelda // #09 - The Legend of Zelda: The Wind Waker

Hoy es un día especial. Hoy nos hemos puesto un traje verde, con mallas blancas ajustadas y un gorro acabado en pico. Sí, pica, y sí, hace mucho calor. Pero nos sentíamos obligados a vestirnos con nuestras mejores galas, puesto que la ocasión lo merece. Tenemos el honor de ser el noveno episodio de la #IniciativaZelda, un tour por la famosa saga de videojuegos realizado en colaboración con un grupo increíble de podcasts de la esfera del podgaming. Durante esta semana se lanzarán un total de 19 episodios que completarán el viaje por el universo Zelda.



Pero es que además hoy hablamos del juego favorito de media redacción, que habitualmente está compuesta por dos personas. ¡Zelda! Y no uno cualquiera, no, ¡nada más y nada menos que The Legend of Zelda: The Wind Waker!



El primer título de la saga para Game Cube trajo consigo cambios muy destacables, como el acabado cel shading, la ambientación marítima o su fantástica banda sonora. En este programa comentaremos algo de su desarrollo, analizaremos su historia y sus niveles, parándonos en sus detalles y destacando lo que más (y lo que menos) nos gusta de esta aventura. ¡Ojo! Si no has jugado y no quieres spoilers, escucha solo la primera mitad. ¡Para cuando oigas el segundo indicativo!



¡Recuerda! Antes de escuchar este programa debes escuchar el episodio de Newplayer Podcast e inmediatamente después va el de Topal Games.



La iniciativa está formada por ICG, The Last Player Podcast, Siete Bits, Punto de Partida, La Regla del Tres, GTM, Newplayer Podcast, Distrito 42, Topal Games, La Taberna del Moguri, Fenyx Games, Un Café con Nintendo, GAMELX, A Link To The Podcast, Reflejando el Juego, El Hypercubo y Arqueología Nintendo.



¡Muchísimas gracias a Fenyx Studio por la imágen del programa y a la Iniciativa Podgaming por montar esto!



¡Síguenos en redes sociales!



Twitter: @El_Distrito42

Instagram: @El_Distrito42