Distrito 42

S02xEp05 | Traducción y localización de videojuegos, con Judit Tur

Con el fin de conocer mejor las distintas profesiones en el mundo de los videojuegos, esta semana echamos un ojo a la localización. Judit Tur es traductora especializada en localización de videojuegos y ha trabajado en títulos como The Witcher 3, Assassin's Creed (Rogue, Unity, Syndicate) y Until Dawn, entre otros. Con Judit, no solo conocemos mejor cómo funciona su oficio, sino que abordamos otras cuestiones como la localización desde una perspectiva de género o los abusos laborales a los que se suelen enfrentar en su sector. Síguenos en redes sociales @el_distrito42 Judit Tur: https://linktr.ee/judittur