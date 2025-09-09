Maximiano rechaza cuatro ofertas de traspaso

La cordialidad en la relación UD Almería-Luis Maximiano parece haber llegado a su fin. Según ha podido saber Radioestadio Almería, el guardameta luso habría rechazado ofertas de cuatro clubes de Primera División en sus respectivos países, por continuar entrenando con el Almería. Estas ofertas procedían de el Rayo Vallecano, un equipo de la Superliga de Turquía además del Al Fateh y el Al Najma de la máxima categoría de Arabia Saudí.

El club rojiblanco necesita aliviar masa salarial para la inscripción de Aridane y durante todo el verano ha estado trabajando para solventar la salida de los jugadores descartados. Luis Maximiano estuvo siempre en el punto de mira, después de que el no hiciera la pretemporada con Rubi, y solo a la vuelta de Marbella inició el trabajo grupal aun consciente de su situación. Durante estas semanas, las ofertas han ido llegando a las oficinas del Mediterráneo, pero siempre encontraban la misma respuesta, no.

Es el jugador mejor pagado

El Almería decidió ejecutar la cláusula de compra del luso a la Lazio por valor de 8.1 millones de euros, después de estar un año cedido como rojiblanco. En ese momento, Maximiano se convertía en el jugador mejor pagado de la carísima plantilla de Primera División que acabó descendiendo de categoría. Con un salario por encima del de Luis Suarez, el portugués nunca terminó de dar solvencia a la portería aunque, en su descarga, hay que tener en cuenta que la estructura defensiva nunca ayudo demasiado.

El descenso a Segunda División generó bastantes dificultades en la economía de la entidad que solo podían solventarse en forma de un ascenso inmediato. Ni siquiera la ayuda al descenso palió el desequilibrio financiero por lo que el frustrado retorno a la máxima categoría ha obligado al reajuste de plantilla, sin contar las evaluaciones sobre rendimientos individuales.

Una cláusula del contrato, la clave

Pero la clave de la situación actual está en una clausula del contrato del jugador. De todos es sabido que el Almería suele incluir una cláusula por la cual, si el equipo desciende, los salarios de los jugadores se reducen en un porcentaje muy importante, pero en el caso de Maximiano había una más relevante. Si se producía el descenso, y el club rechazaba una oferta de traspaso o cesión que cubriera el total del salario de Primera División, el Almería estaba obligado a seguir pagando el contrato completo aun en Segunda. Eso ocurrió el año pasado al rechazar una cesión al Villarreal con lo que el guardameta, a nivel salarial, seguía en la élite multiplicando por mucho las nominas de sus compañeros. Una situación similar a la de Luis Suarez, aunque con distinto rendimiento.

Y esa 'herramienta' es la que pretende utilizar el jugador para seguir cobrando el total del contrato. La diferencia, según entiende el Almería, es que ahora ha sido el jugador el que ha cerrado las puertas de salida dando 'calabazas' al Rayo, a un equipo turco de Primera y a dos conjuntos saudíes que ponían sobre la mesa las cantidades requeridas por el Almería para el traspaso, que rondarían los 4 millones de euros.

Aridane a la espera

Y mientras Luis Maximiano defiende su estancia en Almería, aun plenamente consciente de que estaría cobrando sin tener espacio deportivo en la plantilla, el principal perjudicado es Aridane Hernández. El central canario está a la espera de que se produzca el espacio salarial suficiente para su inscripción, si bien su condición de agente libre le permite poder prolongar esta situación sin la premura del tiempo.

Si el próximo jueves 11 de septiembre se cierra el mercado saudí sin que se culmine el traspaso del arquero luso, la única llave para permitir la participación del central será la llegada de un patrocinador principal que aumente la capacidad económica de la UD Almería.