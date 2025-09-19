UD Almería

Kudu se convierte en el patrocinador principal del Almería

Radioestadio Almería avanzó ayer que la firma Kudu ha cerrado el acuerdo para ser el patrocinador principal del Almería. El estreno será en el partido de la jornada 7 en Las Palmas.

Deportes Onda Cero Almería

Almería |

La UD Almería ha conseguido cerrar el patrocinador principal de cara a la presente temporada. Después de 6 semanas de competición y tras las gestiones realizadas por la propiedad, la firma de comida rapida 'Kudu' pasa a convertirse en el main sponsor del club y su logotipo aparecerá en las camisetas. La intención del Almería era estrenar el patrocinador en el partido de mañana ante el Sporting de Gijón, pero el material no ha llegado a tiempo. De esta manera será el sábado 27 de septiembre, en el Estadio de Gran Canaria, cuando el equipo luzca la marca saudí en el pecho.

Marca ligada al club desde 2022

La empresa Kudu Restaurants comenzó su vinculación a la UD Almería en agosto de 2022, justo tras el ascenso a Primera División. El acuerdo fue presentado por el presidente de Kudu, el Sr. Rakan Al-Rashid y el CEO del club rojiblanco, Mohamed El Asy, ante la presencia del propietario de la entidad Turki Al-Sheikh. Desde ese momento, Kudu ha sido un patrocinador convencional del club aunque sin el rango que comenzará a ocupar la próxima semana. De hecho, su logotipo ha estado en todo momento en la web del club, y ocupando una posición preponderante.

Client Challenge

Kudu, una cadena con más de 300 restaurantes

Kudu es una cadena de comida rápida en Arabia Saudí, fundada en 1988 y con 316 restaurantes ubicados en su país así como en Baréin. Da empelo a más de 5.000 trabajadores y su oferta es muy amplia, desde hamburguesas y sandwiches, hasta pollo estilo occidental y gofres.

