Juan Muñoz: "No somos tontos como para exponernos a un contagio y contagiarlo a rivales y trabajadores del club"

Juan Muñoz protagonizó una nueva rueda de prensa telemática en la UD Almería y al ser cuestionado sobre qué ocurrirá si se producen muchos positivos en el fútbol español fue claro: "La LFP está dando prioridad a que todos estemos bien y que se sepa el número de contagiados, si los hubiera. Luego no sé lo que hará si salen más o menos positivos, supongo que querrá jugar lo que resta de campeonato, pero los futbolistas antes que nada somos personas y lo primero es la salud. No somos tontos como para exponernos a un contagio y contagiarlo a rivales y trabajadores del club. Lo decidirá la Liga conforme a los test y los resultados. Si damos negativo en los test y hacemos todo lo que mande Sanidad en higiene y competición, no creo que haya ningún tipo de problema. Si se hacen los test y no hay positivos no creo que existan problemas para volver a jugar".

El utrerano ha ofrecido una rueda de prensa telemática en la que ha tratado todos los temas de actualidad rojiblancos, con especial atención al inminente regreso a los entrenamientos. “Se están tomando medidas muy poderosas y drásticas. Va a ser complicado, un proceso largo, pero ahí estaremos para poder hacerlo de la mejor manera posible para que todos estemos sanos y salvos dentro de nuestros trabajos y para poder hacer lo que más nos gusta que es jugar al fútbol”, decía el jugador sevillano.

Los futbolistas han estado casi dos meses ejercitándose en sus domicilios. Sobre ello decía que “hemos intentado estar de la mejor manera posible, sobre todo física y mentalmente, pero por mucho que tú tengas material en casa y por mucho que entrenes, es complicado porque pierdes el ritmo de competición, de partidos, el día a día, salir al campo, pegarle al balón... lo pierdes todo. Vamos a tener que hacer una pretemporada exprés y pensar estar de la mejor manera posible las once jornadas que quedan”.

Juan Muñoz reflexionaba “al principio pensaba que esto iba a ser cuestión de días. Luego vas viendo que se va alargando, que va a peor, que llegamos casi a los mil fallecidos diarios y pensamos que va de verdad, es una cosa seria y que tenemos que tener cuidado. Ya no piensas en que quiero volver o empezar a entrenar. Pienso primero que se tranquilice la cosa, que baje, que hay veintitantos mil fallecidos, que es una tragedia y que por encima de todo somos todos personas, somos todos humanos y que tenemos que estar bien, que nuestros familiares y nuestra gente estén bien y luego ya vendrá el fútbol”. Al respecto añadía que “en lo deportivo estamos contentos de regresar, pero vamos a ver los resultados de los test y qué contagios hay. Esto me genera incertidumbre porque por encima de todo está la salud”.

El delantero está decido, con opción de compra, hasta el 30 de junio, pero piensa que habrá un acuerdo para prorrogar los contratos. Eso sí, tiene muy claro que “me gustaría seguir. Me siento muy a gusto y muy contento aquí. Ya sabéis el cariño que le tengo a Almería. Estuve un año anteriormente, estoy ahora, me gusta la ciudad, el club, lo que el nuevo propietario está haciendo en todos los aspectos y, como decía, me gustaría seguir en la entidad para recorrer el camino juntos”.

