Juan Ibiza protagoniza la primera rueda de prensa telemática de la historia de la UD Almería

uan Ibiza, defensa central de la UD Almería, ha ofrecido una rueda de prensa telemática para hablar de la actualidad rojiblanca y de su situación personal en estos momentos marcados por la pandemia del coronavirus. En su casa, junto a su novia, espera que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes porque ello supondría, además, incorporarse también al trabajo con el resto de compañeros al estar recuperado de la grave lesión que sufrió al comienzo de temporada.

El jugador rojiblanco catalogaba la situación actual de “muy delicada”, pero como precisaba “los que pertenecemos al Almería nos sentimos unos privilegiados porque además de que no nos han comunicado nada sobre rebajas de sueldos o que vayan a realizar un ERTE, nos están proporcionando material deportivo para poder entrenar en casa. El trato, en todo momento, es el mejor”.

Juan Ibiza hablaba de la donación realizada por el propietario del club y al respecto subrayaba que “la iniciativa de nuestro presidente, Turki Al-Sheikh, es maravillosa y para sentirse orgulloso de pertenecer a esta entidad y tener un máximo responsable como él, que desde el primer momento hizo una importante donación para ayudar a la lucha contra el coronavirus en Almería”.

El central ibicenco tenía palabras de aliento ante la delicada situación: “Todo mi ánimo y mi apoyo a todos, y de manera especial a aquellos que estén afectados por este virus. Les deseo lo mejor y estoy convencido de que estando unidos saldremos hacia delante y terminaremos superando estos momentos tan complicados”.

El pasado mes de septiembre sufría una grave lesión que le obligaba a pasar por el quirófano. Al preguntarle cómo se encontraba, respondía que “mis sensaciones son muy buenas. La recuperación ha ido de manera satisfactoria, en gran medida porque el club puso a mi disposición todos los medios necesarios. Antes de que se interrumpiera la competición ya estaba haciendo trabajo con el grupo y a mediados de marzo tenía que haber viajado a Barcelona para una última revisión con el doctor Cugat, que me operó, pero por motivos obvios no fui como así me lo aconsejaron los servicios médicos del club. Ahora entreno desde casa y cuando volvamos a tener cierta normalidad iré a que me den el alta. No tengo molestias y me encuentro muy bien y con muchas ganas”.

Al ser cuestionado por las diferencias que existen entre LaLiga, la AFE y la Federación sobre cómo y cuándo poder reanudar la competición, manifestaba que “la situación es muy complicada y difícil, pero yo abogo por que finalmente pueda haber un entendimiento entre las partes, poniendo cada una de ellas su granito de arena para que así sea y haya un consenso. Confío en un acuerdo que sea lo más justo y que perjudique lo menos posible a unos y a otros”.

También se le preguntó por las estrictas normas de seguridad dadas a conocer por LaLiga para cuando se inicien los entrenamientos. Al respecto decía que “sí es verdad que nos ha sorprendido, pero también porque estamos en una situación que es nueva para todos. LaLiga quiere velar por la salud y quiere máxima seguridad. Todos tenemos que poner de nuestra parte”.

Juan Ibiza cree que la Liga se jugará, aunque como reconocía, ha tenido serias dudas. De hecho puntualizaba que “he pasado por varias fases. Al principio pensaba que la competición se reanudaría, pero hace una semana o semana y media creía todo lo contrario porque la curva de la pandemia seguía ascendiendo. Ahora vuelvo a ser optimista, si bien con cautela porque estamos viendo que la situación va cambiando mucho”.

En caso de reanudarse el campeonato, son varios los escenarios que se barajan. En este sentido, él lo tiene claro: “Yo lo que quiero es que el Almería suba a Primera División”, para seguidamente añadir que “lo más justo es que la competición se termine; si no fuera así siempre habría perjudicados. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas”.

Juan Ibiza hablaba de su día a día en estos tiempos de confinamiento: “Me levanto sobre las ocho u ocho y media, como lo hacía antes, para mantener esa rutina. Las mañanas las dedico a entrenar. Hacgo un trabajo concreto que es general para todos los compañeros, y luego yo llevo a cabo otro específico por el tema de la lesión; una prevención para evitar recaídas. Después de comer, descanso, y por la tarde me centro en estudiar inglés. Estoy haciendo un curso on-line. Además paso el tiempo con mi novia viendo series, hemos comprado juegos de mesa… y dedicamos más tiempo que antes a la cocina, a hacer comidas más elaboradas dentro del control que llevamos. También aprovechamos para hablar mucho con la familia, los amigos, los compañeros… Es importante tener ocupado el tiempo”.