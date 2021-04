El futuro de José Gomes está en el aire | J.A. Manzano analiza la última semana en el Almería

La tranquilidad siempre es una buena amiga a la hora de tomar decisiones pero en el futbol, y la UD Almeria no es ajena a él, este ingrediente no es muy habitual. La derrota en La Romareda ha dejado muy tocado al entrenador, José Gomes que podría ser destituido el lunes si su equipo no consigue superar al Espanyol en el Estadio de los Juegos Mediterraneos. La semana ha girado alrededor de ese tropiezo y las consecuencias clasificatorias, que dejan al Almeria muy lejos del ascenso a Primera Divisón. ¿Defendel el tercer puesto es suficiente? Es la gran pregunta a la que los aficionados no quieren contestar aún porque se agarran a la posibilidad de salida rápida de la Segunda División. Juan Antonio Manzano repasa, como cada viernes, todo lo que ha ocurrido alrededor del club, para ofreceros la mejor actualización informativa ante un fin de semana crucial.