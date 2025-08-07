El tren de Madrid a Almería deja tiradas a 186 personas durante tres horas en la provincia de Granada

Un fallo técnico dejó detenido este miércoles un tren cerca de la estación de Alamedilla-Guadahortuna, en la provincia de Granada. El convoy cubría la ruta entre Madrid y Huércal (Almería) y transportaba a aproximadamente 186 personas.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas. Según Renfe, el tren afectado es un servicio Intercity, y se ha organizado el traslado de los pasajeros por carretera hasta su destino final.

También se envió una locomotora para remolcar el tren, que había partido desde la estación madrileña de Chamartín a las 08:00 horas. Como parte del protocolo, se activó un plan alternativo de transporte por carretera.

Desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía se indicó que Adif informó del suceso y pidió colaboración para el suministro de agua a los pasajeros, por lo que se contactó con los ayuntamientos de Alamedilla y Guadahortuna.

El Ayuntamiento de este último municipio gestionó el envío de botellas de agua, que fueron repartidas por la Guardia Civil. Los agentes confirmaron que los viajeros se encontraban en buen estado y no precisaron asistencia médica.