Ramón Fernández-Pacheco considera 'asimilable' la celebración de la Semana Santa

Fernández-Pacheco ha valorado la celebración de una Navidad ha sido especialmente callejera, como se había previsto desde el ayuntamiento, incluyendo la Cabalgata de Reyes Magos, que no sufrió ninguna alteración en su programa. "Creo que los tiempos que corren, no tenemos que vivir con miedo, tenemos que vivir con responsabilidad, que no es lo mismo, y creo que gracias a la vacunación, gracias a la responsabilidad colectiva del conjunto de la sociedad podemos hacer prácticamente todo adaptándonos a la situación sanitaria", ha valorado.

En este sentido, ha recordado que a lo largo de la romería que tuvo lugar el pasado domingo en honor a la patrona, la Virgen del Mar, la misma se realizó en "condiciones de normalidad siguiendo las reglas, con mascarilla, distancia, y al aire libre". "Ese modelo es perfectamente asimilable siempre que las condiciones no cambien", ha afirmado.

No obstante, el regidor se ha mostrado cauto ante la evolución de la pandemia, que registra su tasa de incidencia más alta en la capital desde el inicio de los registros con 2.214,4 casos por cada 100.000 habitantes y más de 4.400 contagios en las últimas dos semanas. "Si algo nos ha enseñado el covid es que todo puede cambiar en apenas unas horas y hacer pronósticos a futuros nos puede llevar siempre a equivocarnos", ha añadido el alcalde antes de matizar que, aún así, él siempre será partidario de "ir recobrando parámetros de libertad adaptándolos a las nuevas circunstancias para no vivir con miedo sino con responsabilidad".