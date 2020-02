Más de Uno Almería

En Onda Cero Almería hemos abierto un debate en el que le damos la posibilidad a los comerciantes del lugar a responder con total libertad. Hablan de un Ayuntamiento que no hace un centro atractivo, dificultades de acceso y aparcamiento, estudios que no sirven para nada... El consistorio no sale tampoco bien parado en las redes sociales. Escuchen y expresen su opinión al debate.