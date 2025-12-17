El Puerto de la Ragua continúa dando pasos para convertirse en un referente turístico

El Puerto de la Ragua ha inaugurado este martes un nuevo punto de información con el apoyo de las diputaciones de Almería y Granada y la participación de los municipios de Ferreira, Nevada y Bayárcal, con el objetivo de consolidarse como un referente turístico que conecte ambas provincias.

Las administraciones locales han aportado información actualizada sobre sus recursos turísticos, culturales, deportivos y medioambientales con el fin de ofrecer un espacio con contenidos completos y renovados sobre la oferta de la comarca.

El acto de apertura al público ha estado presidido por la diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, y el diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, una vez finalizadas diversas actuaciones técnicas y administrativas necesarias para la puesta en funcionamiento del espacio.

El nuevo punto de información nace con la vocación de convertirse en un centro de utilidad para los visitantes y en un enclave de referencia turística para esta zona compartida entre Almería y Granada.

María Luisa Cruz ha subrayado el carácter estratégico del Puerto de la Ragua como un espacio de unión entre dos provincias que comparten historia, cultura, tradiciones y una identidad territorial vinculada a la Alpujarra y a Sierra Nevada. Asimismo, ha destacado que este enclave ejemplifica la colaboración entre ambas diputaciones, una cooperación orientada a impulsar proyectos conjuntos con visión de futuro, capaces de generar oportunidades, dinamizar el turismo y favorecer el desarrollo sostenible de los municipios del entorno.

Por su parte, Eric Escobedo ha señalado que la apertura de este punto de información simboliza una nueva etapa de recuperación y avance para el Puerto de la Ragua, concebido como puerta de entrada para quienes descubren este entorno por primera vez y como espacio de referencia para los visitantes habituales.

Escobedo, también presidente del Consorcio de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua, ha añadido que se ha trabajado para ofrecer un servicio moderno y actualizado, alineado con las necesidades de los municipios cercanos. En este sentido, ha indicado que el Consorcio se encuentra plenamente operativo y enfocado en la planificación de proyectos que contribuyan a dinamizar esta zona de Sierra Nevada.

Entre las iniciativas estratégicas del Consorcio destaca la reforma integral del albergue del Puerto de la Ragua, que ya cuenta con licencia de obras y calificación ambiental favorable. Este proyecto es fruto de la colaboración entre las diputaciones de Granada y Almería y el propio Consorcio.

Además, el Consorcio ha logrado avances significativos como la regularización definitiva de los convenios de cesión de instalaciones y terrenos por parte de los ayuntamientos de Ferreira, Nevada y Bayárcal, lo que permite disponer plenamente de estas instalaciones desde el 4 de febrero de 2025.

Por último, en la junta general extraordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2025 se aprobaron por unanimidad los pliegos de ocupación de montes de estos municipios, que ya han sido remitidos a las delegaciones competentes de la Junta de Andalucía.

Al acto han asistido también el alcalde de Ferreira, Antonio Fornieles, la alcaldesa de Nevada, María Dolores Pastor, y el alcalde de Bayárcal, Germán Moreno.