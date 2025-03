'Mojácar 5 Estrellas' anuncia el cartel musical a falta del elenco de chefs

Mojácar 5 Estrellas cierra el menú musical para su espectacular segunda edición

Pignoise, Paula Matheus, Marlena, Me & The Reptiles y Michael Foster completan el cartel encabezado por Iván Ferreiro

Mojácar 5 Estrellas o, lo que es lo mismo, un menú delicatesen para un festival que ya ha dejado huella con tan solo una edición y que volverá a hacerlo en su segundo asalto el próximo mes de octubre. Así se desprende tras conocer los nuevos ingredientes que poco a poco se están anunciando de forma progresiva. Tras la gran sorpresa de Iván Ferreiro como cabeza de cartel, esta semana se han anunciado los compañeros de cartel, que serán Pignoise, Paula Matheus, Marlena, Me & The Reptiles y Michael Foster.

Son los nombres propios de la parte musical de un evento que sigue ‘cocinando a fuego lento’ la parte gastronómica, que se dará a conocer en próximas fechas y que contará con chefs de renombre que harán un maridaje perfecto.

De esta forma, Mojácar 5 Estrellas seguirá aunando música y gastronomía en un enclave turístico de excepción como la localidad almeriense durante los días 3, 4 y 5 de octubre. Un incremento en las fechas que hará que al día principal (sábado, día 4) se le sumen numerosas propuestas complementarias para los días previo y posterior.

Mojácar 5 Estrellas está organizado por Crash Music y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar y está patrocinado por la Diputación de Almería, Costa de Almería, Sabores de Almería, Junta de Andalucía, Macenas, Estrella de Levante, Cupra y Ecoinver.

El alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, asegura que "este festival es una muestra del compromiso de Mojácar con la cultura, la música y la gastronomía. Queremos consolidarnos como un referente en la oferta turística y de ocio, y eventos como Mojácar 5 Estrellas refuerzan nuestra posición como destino de calidad".

Por su parte, la concejala de Turismo de Mojácar, María Gracia Alarcón, destaca que "Mojácar 5 Estrellas no solo refuerza nuestra imagen como destino de excelencia, sino que también dinamiza nuestra economía local, atrayendo visitantes y promoviendo nuestra cultura y tradiciones. Es un evento clave para seguir posicionando Mojácar en el panorama turístico nacional e internacional".

Desde Crash Music, Diego Ferrón apunta que “la segunda edición de Mojácar 5 Estrellas busca crecer tanto en el número de días, como con un cartel de primer

nivel para amantes de experiencias multisensoriales al reunir la mejor música y gastronomía en un paraje de calidad”.

Los abonos y distintas promociones y servicios continúan con un gran ritmo de venta a través de la página web oficial https://mojacar5estrellas.es/.

Sobre el cartel musical

Iván Ferreiro (Nigrán-Galicia) es compositor de música indie rock y pop rock. Fue durante trece años de su carrera musical líder, cantante y principal compositor del reconocido grupo Los Piratas con el que lanzaron 12 álbumes y una gran estela musical que todavía se venera. Después de separarse de Los Piratas a finales del 2003, Iván decidió continuar en el mundo de la música convirtiéndose en un referente indiscutible de calidad a partir de un talento creativo que sigue sin tocar techo a lo largo de los años.

Pignoise es una banda de pop punk española formada por el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito (cantante, guitarrista y compositor), Pablo Alonso Álvarez (bajo y coros) y Héctor Polo (batería). Celebraron recientemente su vigésimo aniversario sumando a artistas de diferentes generaciones y con el respaldo popular en los conciertos. Que Pignoise es un grupo que trasciende generaciones está claro. Sólo hay que darse un paseo por un concierto suyo para comprobarlo.

Natural de Getxo, Paula Mattheus ha conquistado al público con su mezcla de pop rock y letras sinceras, cargadas de vivencias y emociones que reflejan el corazón de una artista auténtica y cercana. Su música, marcada por la honestidad, la ha consolidado como una de las figuras emergentes más prometedoras de los últimos años. Su constante exploración de sonidos y temáticas y su conexión con el público la hacen ser considerada una de las artistas de mayor futuro.

Marlena se ha convertido en uno de los dúos de pop y rock más icónico, brillante y enérgico del panorama actual. Formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, son ya una de las propuestas más potentes y con mayor proyección de nuestro país, con la autenticidad temas tan exitosos como “Amor de verano”, “Último baile”, “Red flags”, “Me sabe mal” o “Te vas a inventar”.

Me & The Reptiles es un proyecto integrado por Mamen (Me DJ) y René (Reptile DJ), en el que se mezclan los mejores temas de indietrónica nacional e internacional, con intervenciones ocasionales de violín eléctrico. Su espectáculo es pura energía y diversión, como demostrarán en Mojácar 5 Estrellas.