Juanma Gil presenta 'Majareta' una novela cargada de humor, voces y personajes.

En la zona todos creen saber quién fue, aunque nadie posee el relato auténtico. La novela más chispeante e inteligente de Juan Manuel Gil.

Tras más de tres décadas trabajando como portero en un centro educativo, Leo Almada, conocido como el chiflado, es apartado del trabajo antes de tiempo sin previo aviso. Esta decisión desencadena un inquietante suceso cuyos mayores damnificados serán los estudiantes del colegio. Impactados por lo sucedido, los vecinos comenzarán a intercambiar recuerdos, rumores y juicios sobre él, intentando explicar qué empujó a este hombre a realizar un acto que algunos interpretaron como un arrebato y otros como una auténtica pesadilla.

Majareta es una novela fulgurante construida a partir de las voces de quienes trataron a su protagonista. Cada uno aporta su versión sobre el bedel, sus costumbres perturbadoras, sus silencios más oscuros y las razones por las que siempre fue visto como uno de los personajes más extraños del barrio; aunque también como alguien amable, sensible, reservado y altruista. Así se va trazando una extravagante y luminosa red de relatos donde se desvela una existencia marcada por contradicciones, medias verdades, engaños inevitables y sorpresas constantes.

Con una creatividad arrolladora, Majareta apuesta por la palabra hablada y la ironía como vías para penetrar en los dolores que, en ocasiones, nos acompañan durante toda la vida. La última novela de Juan Manuel Gil es intensamente entretenida, singular y llena de energía hasta el final, y nos invita a sumergirnos en una ficción resplandeciente capaz de iluminar las zonas más sombrías de la realidad.