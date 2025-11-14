Juan y Medio recibirá la Medalla de Oro de la Provincia el 16 de noviembre en Balanegra

El presentador de televisión Juan y Medio recibirá la Medalla de Oro de la Diputación en reconocimiento a su "trayectoria humana y profesional" durante el acto de celebración del Día de la Provincia, que este año tendrá lugar en Balanegra el próximo 16 de noviembre.

El almeriense será homenajeado con la máxima distinción que ofrece la institución provincial almeriense, desde donde también se entregarán la Medalla de la Cultura al artista RVFV, la Medalla de lo Social a Sheila Hernández, la Medalla de la Agricultura a Agrobío y la Medalla del Deporte a Cooperación 2005.

La jornada en torno al pabellón del municipio más joven de la provincia contará como novedad con un día de convivencia con una degustación popular de migas dentro de la II edición de la Jornada Provincial de Cocina Tradicional Almeriense, actuaciones musicales de folclore y flamenco, y una muestra de las marcas 'Sabores Almería' y 'Talento Almeriense'.

Sobre las personas y entidades que serán distinguidas este año, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García ha destacado que "todas son merecedoras de estos premios porque cada uno de ellos, desde su campo de acción, difunden más allá de nuestra geografía la idiosincrasia y valores que caracterizan a la sociedad almeriense como una tierra acogedora llena de oportunidades. Todos son una fuente de inspiración para los almerienses".

Juan José Bautista Martín, conocido como Juan y Medio, nació en Lúcar (Almería) en 1962. Es uno de los presentadores más populares y querido por el público de todas las edades gracias a una fructífera carrera que arranca en los años ochenta y que a través de los programas en los que ha participado "ha conquistado las sonrisas y los corazones de la audiencia". También destaca en sus facetas como actor, humorista y empresario.

Otras medallas

Rafael Ruiz Amador, más conocido por su nombre artístico RVFV, es un cantautor español. Creció en el barrio de Pescadería. Aunque debutó en la música en 2017, saltó a la fama en 2019 con su hit 'Prendío', que tuvo millones de visualizaciones y se hizo con el disco de platino.

Sheila Hernández Torres es una de las 'influencers' del ámbito de la comunicación "con más impacto y seguidores". Estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y fundó el medio digital es.decirdiario, que nació con el propósito de "informar y lo está consiguiendo con casi un millón de seguidores".

Agrobío es una empresa de referencia internacional especializada en la producción y comercialización de fauna auxiliar para el control biológico de plagas y colmenas de abejorros para la polinización natural en cultivos agrícolas. Su actividad es crucial para impulsar una agricultura sostenible, con residuo cero y que garantiza la seguridad agroalimentaria.

Cooperación 2005 cuenta con una sólida trayectoria de 25 años en la gestión integral de servicios deportivos, sociales, de ocio y salvamento/socorrismo, tanto para administraciones públicas como para entidades privadas. Se crea a raíz de los Juegos Mediterráneos de Almería de 2005.