La FAAM construye la residencia 'Vivir como en Casa' con 50 plazas para graves afectados

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) continúa avanzando en las obras de su futura residencia ‘Vivir como en Casa’, que ofrecerá 50 plazas destinadas a personas con grandes limitaciones físicas.

Esta iniciativa representa "un enfoque innovador en la atención prolongada, centrado en las personas y orientado a una mayor humanización de los cuidados", según ha comunicado la organización.

Durante esta semana, miembros de la FAAM han recorrido el lugar de las obras, ubicado en la carretera del antiguo Hospital Psiquiátrico de Almería, para supervisar el progreso. Ya se ha completado la fase de cimentación y canalizaciones, y actualmente se trabaja en la estructura, cuyo volumen ya es visible.

El presupuesto total del proyecto asciende a 2.981.126 euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (fondos Next Generation), dentro del marco del Plan de Recuperación nacional. Su desarrollo es coordinado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

El centro pondrá a disposición medio centenar de plazas residenciales para personas con discapacidades severas, en un entorno diseñado bajo los parámetros del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre cuidados de larga duración.

Valentín Sola, presidente de la FAAM, ha resaltado que "este proyecto supone una firme apuesta por una atención más cercana, humana y adaptada al día a día de cada residente".

"No estamos hablando solo de levantar un edificio, sino de avanzar hacia una sociedad más equitativa, accesible y comprometida. Esta segunda residencia en Almería es una muestra clara de nuestra dedicación a la verdadera inclusión", ha añadido.

La distribución del inmueble contempla módulos de convivencia para grupos de diez personas, con habitaciones tanto individuales como dobles, zonas comunes accesibles, áreas ajardinadas, comedor, y salas para terapias y descanso. Todo ha sido diseñado para favorecer la autonomía, el confort y la calidad de vida.

"Como sociedad, debemos seguir apostando por un modelo de cuidados donde las personas sean el eje central, respetando sus decisiones, derechos y formas de vida. Ese es el camino que hemos marcado", ha concluido el presidente de la FAAM.