Día Mundial de Cuidados Paliativos: dignidad y amor para decir adiós

Con motivo del Día Mundial de Cuidados Paliativos, la Asociación Cuipal de Almería se suma a la conmemoración internacional que busca dar visibilidad a la importancia de los cuidados paliativos en la atención integral de las personas con enfermedades avanzadas o terminales, así como al acompañamiento a sus familias.

Bajo el lema “Reconocer los cuidados paliativos es reconocer la dignidad hasta el final”, Cuipal quiere recordar que los cuidados paliativos no se limitan a los últimos días de vida, sino que ofrecen apoyo físico, emocional, social y espiritual desde el momento del diagnóstico de una enfermedad grave.

Durante esta semana, la Asociación ha organizado diversas actividades en Almería y su provincia, entre ellas charlas informativas, mesas redondas y una jornada de puertas abiertas en su sede, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de fortalecer los recursos paliativos en el sistema de salud.

Además, Cuipal hace un llamamiento a las administraciones y profesionales sanitarios para seguir impulsando la formación y la coordinación entre servicios, garantizando una atención digna y de calidad en todas las etapas de la vida.

La Asociación Cuipal de Almería es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción, formación y sensibilización sobre los cuidados paliativos. Desde su fundación, trabaja junto a profesionales, pacientes y familias para mejorar la calidad de vida y defender el derecho a recibir una atención compasiva y personalizada.