El Camino Mozárabe de Santiago Almería-Granada se presentará en Taiwán

Una delegación almeriense participará el 30 de octubre en el 4º Congreso del Camino Mozárabe de Santiago que se celebrará en Cabra (Córdoba).

Esta ruta Jacobea despierta cada vez más interés en Asia. Además, desde hace muy poco, agencias de viajes españolas y extranjeras están solicitando credenciales para ofertar a sus clientes itinerarios de caminata por tramos entre Almería y Mérida.

Lo que de momento no se ha conseguido es que Correos instale oficinas específicas para el traslado de mochilas de los peregrinos.