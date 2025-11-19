SO Sotogrande, el lugar idóneo para una navidad muy especial

El SO / Sotogrande Spa & Golf Resort Hotel ya está inmerso en las fiestas navideñas. El espectacular complejo ubicado en la urbanización sanroqueña ha preparado un extenso y variado programa de actividades para que las familias y amigos puedan disfrutar de unos servicios de primera.

Además de los días señalados, 24 y 31 de diciembre, con la gastronomía como eje central y unas propuestas muy originales, además de exquisitas, el abanico de posibilidades se extiende a The Beach, el alumbrado navideño en la Marina, el espectacular árbol ubicado en el interior del hotel, o la faceta solidaria con el torneo de golf que se celebrará en Alto, (Padres e hijos) con la Fundación Cruz Roja como referente.

Belén Ibáñez, explica en Onda Cero toda la completa oferta que, desde ya, se puede disfrutar y degustar en SO y todo su entorno. Desde el Menú Tierra, confeccionado por el Estrella Michelín, Nicolas Isnard, hasta los platos exquisitos con los que el chef Leandro Caballero sorprende a todo aquel que acude a cualquiera de los diferentes hábitats con los que cuenta el Resort.

Sin duda una navidad diferente en SO Sotogrande con la calidad y el servicio de primera como eje fundamental.