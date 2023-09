El PSOE cierra filas con Sánchez ante las voces críticas por la amnistía: "Estamos fuertes y cohesionados"

El PSOE ha organizado para el sábado 30 de septiembre un acto con el líder del partido y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la localidad sevillana de La Rinconada, enclave donde gobiernan los socialistas desde hace 36 años con mayoría absoluta, y donde su alcalde es también el secretario general del PSOE de Sevilla, la federación más numerosa del partido y de la que forman parte Felipe González y Alfonso Guerra.

Este mitin, que se enmarca en la estrategia de mantener activo el partido y el perfil político -no solo el presidencial- de Sánchez y que le llevará este domingo a Gavà (Barcelona), estaba previsto para el domingo 1 de octubre, una fecha señalada tanto en el calendario político nacional, por los incidentes en Cataluña y el 'procès', como en el calendario socialista y del 'sanchismo'.

En un momento en el que Sánchez está recibiendo críticas por parte de exdirigentes socialistas como el expresidente del Gobierno Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra por una eventual amnistía para sumar el apoyo de Junts a su investidura, Ferraz organiza un acto con el líder del partido en La Rinconada, un feudo histórico socialista en la provincia de Sevilla donde, desde 1987 hasta la actualidad, se rige por mandato socialista con un partido que siempre ha gobernado con mayoría absoluta.

Actualmente, y así desde 2007, es su alcalde Javier Fernández de los Ríos Torres, quien también preside ahora la Diputación provincial de Sevilla y un peso pesado en el partido socialista en Sevilla, la provincia con más militantes del PSOE y, curiosamente, el origen natal de González y Guerra.

En la dirección socialista intentan restar importancia y notoriedad a las críticas de González y Guerra, pero hay "malestar" por las palabras de dos personas que lo fueron "todo" en el partido, también "tristeza".

Aunque evitan confrontar públicamente con ellos, son varios en la Ejecutiva que lidera Sánchez los que recuerdan cómo gestionaban González y Guerra el partido impidiendo crítica alguna, y celebran el paso delante de coetáneos que piden a González y Guerra respeto por el partido y el vigente secretario general, Pedro Sánchez.

En el último mitin juntos del alcalde de La Rinconada y Pedro Sánchez, con el que el PSOE abrió la participación del presidente en la campaña de las municipales del 28-M, en Sevilla, Fernández de los Ríos animó a los socialistas andaluces a "estar preparados, Sánchez, para hacerte nuevamente presidente del Gobierno en diciembre (aún no se conocía el adelanto electoral del 23-J), ya que Sevilla es el corazón del PSOE de Andalucía y el PSOE de Andalucía no late sin el PSOE de Sevilla, igual que el PSOE de España no tiene alma sin el PSOE de Sevilla".

Marlaska defiende que el PSOE está "cohesionado" y "fuerte"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, señaló este viernes que "cualquier intento de intentar socavar la unidad del PSOE es un intento dirigido al fracaso" y defendió que este partido está "cohesionado" y "fuerte" y que "únicamente trabaja y piensa en lo mejor para nuestra sociedad y en la necesidad de un Gobierno de progreso".

Así lo indicó Marlaska en declaraciones ante los medios desde Aranjuez, donde hizo alusión a que diferentes dirigentes del PP hayan hecho un llamamiento a diputados socialistas para que "reconsideren" su voto y apoyen la investidura del líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará la semana que viene.