Moncloa maneja sondeos en los que Alberto Núñez Feijóo se sitúa por encima de los 150 escaños

Moncloa maneja sondeos que apuntan a que, a día de hoy, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se situaría por encima de los 150 escaños, la barrera que marca la diferencia entre poder estar en condiciones de tener un Ejecutivo en solitario, sin hipotecas. Y mientras, el PSOE sigue estancado en ese bache de una horquilla que se empecina en negarle saltar la barrera de los cien diputados, según informa el diario La Razón.

La entrevista al líder del PP que le hizo Pablo Motos en 'El Hormiguero' tuvo más audiencia de la que logró 24 horas antes la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según datos de Barlovento, la entrevista de Núñez Feijóo fue seguida por 3.079.000 espectadores y tuvo una cuota de pantalla del 25,9 por ciento, frente a los 2.922.000 que vieron la de Pedro Sánchez (el 22,8%), es decir 157.000 más.

Las encuestas no dan signos de recuperación para el PSOE, el pesimismo les lleva «a entrar en pánico», y así es como ven al presidente del Gobierno: "En pánico". "No nos está funcionando la humanización ni la teoría de la conspiración. La campaña de comunicación tenía el objetivo de retener la fuga de voto socialista, pero no hay señales de que esté cuajando", señala un exministro de Sánchez en La Razón.

Sánchez, ante el vacío de su partido, la exposición mediática ha llevado a sus asesores a aceptar someterse a una entrevista en un podcast: "La Pija y la Quinqui". Una decisión que ha sorprendido incluso entre parte de su Gobierno. Se lo ofrecieron a primera hora del miércoles y poco después les respondió por Twitter

Sánchez acepta participar en el podcast "La Pija y La Quinqui"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado la invitación para asistir al final de temporada del podcast "La Pija y la Quinqui", uno que dirigen dos jóvenes de 23 años que comenzaron apenas un año atrás desde su casa.

"Deseando ir. Decidme cuándo y dónde y allí estaré. Gracias por la invitación" ha sido la respuesta de Sánchez este miércoles al ofrecimiento que le han lanzado en Twitter, Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana, los protagonistas del podcast, que han preguntado de forma directa al presidente del Gobierno: "¿quieres venir al final de temporada?".