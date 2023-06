Moncloa imagina dragones

El presidente del Gobierno encara la campaña del 23J como una cruzada contra las fuerzas del mal. El primer discurso electoral del candidato tuvo lugar en un Congreso de los diputados -ya con el cartel de “Cerrado por vacaciones”- lleno de palabras gruesas e interrumpidas por aplausos de los suyos, que no auguraban una campaña electoral sino una batalla política campal.

El mensaje de Pedro Sánchez advertía del ataque furibundo de una súper derecha, arropada por su división acorazada mediática, y bien alineada en formación para derogar todo el legado del gobierno saliente. Seguro que nadie desea un escenario así y que Sánchez, por descontado, tiene derecho como cualquier candidato a una campaña limpia, pacífica y de respeto democrático, en la que nadie le acuse de pretender hacer trampas, pero...

Es legítimo dudar si se puede hacer semejante profecía salvo que se trate de una mera estrategia de campaña.

El candidato socialista presupone sin ambages que el PP en connivencia con Vox muñen una maniobra ilegítima de asalto al poder más propia de una saga de ficción que de la vida real. Por eso la Alerta Antifascista sonó exagerada, mucho más que la que lanzó en su día Pablo Iglesias.

Más bien parece que Pedro Sánchez asume que está ante su juicio final. Y eso no impide que tenga todo el derecho a ganarlo en las urnas a pesar del otro juicio, el del pasado 28M, cuyos resultados ya le dieron una pista de la próxima sentencia electoral.

Porque ni los más acérrimos que le esperaban en esa sala del Congreso pensaban que el presidente iba a emplearse con un tono tan apocalíptico, denunciando que el enemigo político iba a querer llevárselo preso. Y todo -decía Sánchez- cuando se desate una campaña feroz de los grandes medios de comunicación -no afines al PSOE- plagada de insultos, barbaridades y descalificaciones, siguiendo la estrategia de acoso y derribo del mismísimo Donald Trump, asalto al Capitolio incluido.

Es difícil asimilar a priori la alerta de Sánchez y no verla como un desahogo. Perdió el 28M, pero en otras ocasiones pudo y podría ganar. Nadie puede quitarle eso.

A pesar de ello, Sánchez muy interesado en que parezcan el mismo partido, se curaba en salud y añadía que PP y Vox “son un tándem de derechas extremas que copian al alimón los métodos trumpistas como ha ocurrido el pasado fin de semana electoral”. Pero, que sepamos, en esas fechas no se registraron hechos violentos relevantes; no lo cuentan las noticias de ninguna corporación mediática, sea del signo que sea, más allá de algún insulto hacia su persona, tan condenable como anecdótico, acallado enseguida con aplausos a favor. Por eso, dejarse cerca de 800.000 votos, perder cuatro gobiernos autonómicos y mucho poder municipal requiere un ejercicio de reflexión más allá de la arenga.

Y finalmente el capítulo de la autocrítica. Porque también trató de expresarla a su manera. Obró en conciencia -dijo- y eso nadie puede negárselo. Más tarde vino a decir que sufrió mucho por la derrota de los suyos, porque no se lo merecen. Lo dijo casi emocionado mientras miraba a sus senadore/as y diputado/as. Y que él como líder “no puede mirar para otro lado”. Pero de sus palabras, de nuevo, se desprende que la derrota sufrida por ellos, por sus candidatos del 28M, fue un castigo inmerecido e injusto. Sánchez hablaba de culpa sí, pero parecía culpar a los votantes o a los que los inducen a no votar PSOE. Y eso no es autocrítica. Es otra cosa.