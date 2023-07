El PP apela al voto útil en una lona desplegada en el centro de Madrid

El Partido Popular ha desplegado este viernes una lona en el centro de Madrid en la que pide el voto útil para Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del próximo 23 de julio. "Puede que no seamos tu partido, pero en este momento somos la solución", reza el cartel desplegado en la calle Alcalá de la capital de España.

Además, el PP ha publicado en redes sociales un vídeo en el que Feijóo habla directamente a los votantes pidiendo el voto para su partido. "No me importa qué hayas votado otras veces ni con qué partido te sientas más identificado. Quiero hablarte de aquello que nos preocupa a todos", dice el candidato en el vídeo.

El líder de la oposición ataca al gobierno por la Ley del 'Sólo sí es sí', el número de ministerios y sus pactos con partidos independentistas, entre otras cosas.

Feijóo cierra el vídeo hablando a los simpatizantes de su partido, la gente que votó a Ciudadanos en 2019 y los "simpatizantes de Vox que quieren un cambio seguro" para pedirles una "mayoría amplia que permita avanzar sin ataduras, superar para siempre los bloques y gobernar para todos desde la moderación, la estabilidad y el sentido común".

En un mitin celebrado este mismo viernes en Oviedo, el candidato del PP ha recordado los "antecedentes" de Pedro Sánchez en 2016 cuando con su "no es no" se opuso a la investidura de Mariano Rajoy y ha advertido de que es lo que pretende hacer también ahora. "Fijaos en sus antecedentes políticos y llegaréis a la conclusión de que si no aspira a ganar, aspira a bloquear", ha dicho.