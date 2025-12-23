Vox se toma a risa una posible abstención en Extremadura: "Yo aspiro a ser delantero del Real Madrid, pero no me dan las piernas"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha ironizado con la posibilidad de que María Guardiola, la candidata del PP, gobierne en solitario: "Yo aspiro a ser delantero del Real Madrid, pero no me dan las piernas", ha dicho en declaraciones a Canal Extremadura.

De igual manera, ha advertido de que las condiciones para llegar a acuerdos no son las mismas que hace dos meses, porque ahora Vox tiene 11 diputados. "Hace dos meses estábamos respaldados por 50.000 extremeños, ahora por el doble. La fuerza de Vox vamos a utilizarla", ha asegurado.

A pesar de que Guardiola dijo en su discurso tras la victoria en las elecciones que iba a comenzar una ronda de contactos, la realidad es que no ha hablado con ningún partido político todavía. "No me ha llamado. Yo no la he llamado, es ella la que tiene que formar Gobierno, no tiene apoyos y los tiene que buscar", ha especificado.

Las propuestas son "las mismas" que Guardiola rechazó "en tiempo récord"

Así las cosas, Fernández Calle ha manifestado que si Guardiola le llama, hablará con ella "encantado, de lo que ya sabe", al mismo tiempo que ha insistido en que sus propuestas son "las mismas" que hace dos meses y que ella rechazó "en tiempo récord".

Según el candidato de Vox, no hay cambios, ya que son las mismas propuestas que cuando intentaron negociar los presupuestos -un total de 200 propuestas basadas en las 60 medidas que PP y Vox firmaron al principio de la legislatura- "y que Guardiola ha incumplido".

Gallardo nunca debió ser candidato si hubiera un mínimo de decencia en el PSOE

Preguntado por si marcharse de los gobiernos que formaban con el PP fue un acierto, Fernández ha asegurado que sí y que lo hicieron porque "el PP incumplió su palabra, como siempre hace". "Nos dieron a elegir entre principios y sillones y nos fuimos", ha puntualizado.

Sobre la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como candidato del PSOE no le ha sorprendido "en absoluto", porque era "lo que tenía que pasar". A su juicio, "nunca debió ser candidato", pero en el PSOE no hay "un mínimo de decencia" y ha recordado que Gallardo intentó aforarse en fraude de ley, según el Tribunal de Justicia de Extremadura. "Sus compañeros le estaban esperando con los cuchillos afilados", ha concluido.