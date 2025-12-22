Vox se autoproclama "ganador real" de las elecciones y avisa a Guardiola de que pedirá "respeto" para sus votantes

El candidato de Vox, Óscar Fernández, ha asegurado que su partido ha sido "el ganador real" de las elecciones de Extremadura porque han duplicado los votos con respecto a hace dos años y ha expresado que sus exigencias no han cambiado. "Lo mismo que defendíamos ayer", ha dicho Fernández a los medios desde el Parador de Mérida.

Asimismo, ha asegurado que van a defender cada voto "con uñas y dientes", en referencia a una posible negociación con el PP. "Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox, el doble de Vox, más del doble de Vox, y Extremadura lo va a tener", ha sentenciado Fernández.

Hoy es una noche para celebrarlo, somos uno

A su juicio, Vox es "el ganador real", porque es el que más ha crecido y por ello van a exigir "respeto" para sus votantes, "contra todo" y contra el "bipartidismo". "Hoy es una noche para celebrarlo, somos uno", ha concluido su discurso.

Por su parte, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha avisado de que los votos de Vox tienen que contar y "no van a ser invisibilizados" ni tampoco traicionados. Abascal también ha calificado a Vox como "verdadero ganador" de las elecciones y ha cargado contra PP y PSOE, a los que ha acusado de haberse dedicado "a la guerra sucia" contra Vox durante la campaña.

"Contra todo y contra el bipartidismo"

Ha remarcado que Vox ha sido el partido que más ha crecido en votos, con 90.000 papeletas a sus candidatos, en escaños y también en porcentaje de voto y se ha dirigido a los trabajadores del campo, a los que va a proteger del "fanatismo verde" que alientan desde Bruselas. También van a luchar contra la "inseguridad" en las calles y "la inmigración creciente".

Por todo ello ha pedido "respeto" a sus votantes y se ha comprometido a "no traicionarles", del mismo modo que en su momento Vox abandonó los gobiernos autonómicos presididos por el PP porque estaban "traicionando el cambio" al que su partido se había comprometido.