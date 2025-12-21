La reflexión de Juan de Dios Colmenero desde la trastienda: "Extremadura abre el ciclo electoral con destino a Moncloa"

En plena jornada electoral en Extremadura, el jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, reflexiona desde la trastienda sobre los comicios extremeños de este 21 de diciembre. "Estamos ante la primera cita con las urnas, la primera hora de la verdad para evaluar la gestión política", señala.

"Es la primera vez después de todo lo que está ocurriendo en este país durante la legislatura", añade respecto a los últimos escándalos y casos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Una situación en la que, añade Colmenero, hay "dos secretarios de Organización socialistas en la cárcel" y "un Gobierno sin mayoría, sin presupuestos y sin poder sacar adelante ninguna ley importante".

¿Extremadura como punto de partida para unas elecciones generales?

Para el periodista, "Extremadura abre el ciclo electoral con destino a Moncloa". Una comunidad autónoma en la que "desde el punto de vista aritmético muchos se preguntaban si tenía sentido que María Guardiola (candidata del PP) adelantara estos comicios". Los datos reflejan que las últimas elecciones "no las ganó", sino que las "empató en escaños y las perdió en votos".

Según Colmenero, de cara a este domingo, "todo apunta a que la diferencia en escaños y votos con el PSOE será muy sustancial". Habla incluso de "hundimiento del PSOE" y de "un candidato al que se le notó demasiado querer ser aforado exprés por la puerta de atrás". Un candidato procesado que, según defiende, "midió con Sánchez y le llevará a una derrota histórica (...) Solo se conformará con ver al PP si obtiene o no una mayoría absoluta". Este modo de "consolación" ya lo "aplica el sanchismo" y lo hará este domingo "en Extremadura y luego en el resto de territorios".

Qué piden los candidatos

En estas elecciones, los candidatos a la presidencia autonómica, María Guardiola, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), Miguel Ángel Gallardo (PSOE) y Óscar Fernández (Vox) han ejercido su derecho a voto con un objetivo claro: animar a la ciudadanía extremeña a llenar las urnas.

Sin embargo, los últimos datos oficiales de la Junta apuntan a que la participación ha caído hasta el 37,29% a las 14:00 horas, cuatro puntos menos que en 2023. En ambas provincias ha caído la participación respecto a las anteriores autonómicas, aunque lo hace de forma más acusada en Badajoz, donde retrocede 6,32 puntos y se sitúa en el 35,62%. En Cáceres es del 36,38%, 4,80 puntos menos que en 2023.