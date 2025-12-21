Reacciones de las elecciones de Extremadura: mensajes de candidatos y ambiente político en la jornada de votación

La jornada electoral en Extremadura ha transcurrido con normalidad en los colegios electorales de la región. Mientras avanza el escrutinio que, en un principio, le da la victoria al Partido Popular liderado por María Guardiola. La participación a las 18:00 de la tarde se desplomó más de seis puntos respecto a los comicios de 2023 que, esta vez, se situaba en un 50,6%. Unas elecciones que renovarán los 65 escaños que conforman la Asamblea extremeña.

Participación y voto durante la jornada

El conteo de las votaciones refleja que el Partido Popular, que ha obtenido la mayoría de los votos, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Esto abriría la puerta a posibles pactos y, teniendo en cuenta la semejanza de ideas entre PP y VOX, sería el favorito de los populares para pactar.

Los primeros datos, como ya se ha indicado, deja al PP como la primera fuerza. Mientras, el PSOE, con Miguel Ángel Gallardo como candidato, experimenta la peor de sus caídas en Extremadura, con 10 escaños menos de los que obtuvo en 2023.

Durante la jornada, la participación ciudadana, en comparación con la de 2023, ha bajado. Aunque destaca Cáceres, donde la participación sí ha subido, al contrario que en otras ciudades. Por su parte, el candidato de VOX, Óscar Fernández, y la de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, fueron los primeros que depositaron sus papeletas, seguidos por Gallardo y, a mediodía, María Guardiola.

Los mensajes de los representantes a lo largo del día han sido diversos. Pero, en el caso de José Antonio González, número uno de Unidas por Extremadura en Cáceres, ha hecho una valoración en la que considera que si "el bloque progresista no puede sumar, no será por los esfuerzos de una parte, si no, por la falta de esfuerzos de la otra".

Mientras, la atención se centra en las sedes centrales de los distintos partidos políticos, donde los líderes interpretarán o, en caso de los socialistas, evaluarán el retroceso en su resultado tras la caída histórica que les deja por debajo de sus expectativas. El desplome del PSOE, con grandes pérdidas de escaños, es visto por analistas como un castigo al partido, lo cual es probable, que afecte en clave nacional.