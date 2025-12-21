Marta García Aller, tras el fiasco del PSOE en Extremadura: "Va a resultar que poner un candidato imputado, no era buena idea"

La debacle del PSOE en Extremadura tiene diferentes análisis. Uno de los más comentados, lo ha resaltado la periodista Marta García Aller, en el especial con Alsina al resumir su intervención con un cierre que apunta a una de las principales consecuencias del desplome: "Va a resultar que poner un candidato imputado no era buena idea".

García Aller se ha pronunciado así tras conocerse los primeros resultados oficiales, que confirman el peor resultado histórico del PSOE en la comunidad. Con más de la mitad del escrutinio completado, los socialistas caían de 28 a 18 escaños, mientras el Partido Popular de María Guardiola se consolida como primera fuerza y Vox protagoniza una subida espectacular.

En su análisis, la periodista subraya el hundimiento del PSOE: "No vemos el suelo, sino el subsuelo", ha afirmado, al describir la magnitud del castigo recibido por los socialistas en las urnas. A su juicio, una parte del electorado de izquierdas ha optado por quedarse en casa y otra ha desplazado su voto hacia Unidas por Extremadura, que mejora resultados.

García Aller ha contrapuesto además la estrategia del PP con la del PSOE, destacando que Alberto Núñez Feijóo ha marcado un objetivo claro: ganar más votos que toda la izquierda junta.

También se ha referido el crecimiento de Vox, al que califica de "exitazo" si finalmente pasa de cinco a doce escaños. A su juicio, la formación ha sabido explotar una estrategia de confrontación directa con el PP que le ha dado réditos electorales.

Sobre el PSOE y su candidato, Miguel Ángel Gallardo. La periodista ha dejado claro que la decisión de concurrir con un candidato imputado ha pesado en el resultado y se ha convertido en un factor clave del desplome socialista en Extremadura, un territorio que durante décadas fue uno de sus grandes bastiones electorales.