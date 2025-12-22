Un histórico socialista sentencia a Sánchez como el responsable del fracaso en Extremadura: "Su salvavidas es Vox"

El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros, exsecretario General del PSE, ha señalado directamente a Pedro Sánchez como el máximo responsable del batacazo electoral del PSOE en Extremadura, una derrota que, a su juicio, era previsible y que forma parte de un desgaste más amplio del proyecto socialista bajo el actual liderazgo.

En una reflexión publicada en su cuenta de X, Redondo Terreros afirma que el desastre electoral del PSOE es "total" y que no puede sorprender a nadie, "tampoco a Pedro Sánchez". Aunque admite que el candidato extremeño es el responsable visible, subraya que el culpable último es el presidente del Gobierno, al que reprocha su "claudicación vergonzosa ante los nacionalistas", el comportamiento de su entorno familiar y un clima político del que, asegura, algunos se han beneficiado personalmente.

El exdirigente socialista augura que lo ocurrido en Extremadura no será un hecho aislado y anticipa resultados similares en Aragón, Castilla y León y Andalucía. En este contexto, sostiene que Sánchez observa con atención el crecimiento electoral de Vox porque le sirve como elemento de estrategia de cara a las próximas generales. "Porque no olvidemos que sus socios son los que son, pero su salvavidas es el partido de Abascal", sentencia.

Redondo Terreros critica con dureza el silencio de buena parte de la dirección socialista ante lo que considera pactos "ignominiosos", aceptados sin debate interno y a costa de la historia y los principios del partido. A su juicio, tras el golpe electoral en Extremadura, esa actitud continuará, con reproches internos y explicaciones que no conducirán a ningún cambio real.

En su análisis, rechaza la idea de que baste con sustituir a Pedro Sánchez para resolver la crisis del PSOE. Defiende que el socialismo relevante en España no fue una herencia automática, sino "una conquista que puso un punto y aparte", y advierte de que el partido necesita iniciar otro camino, con una alternativa que no ponga en duda la nación ni renuncie a sus principios. "Si no hay valor para iniciar ese camino, llorarán lo que no han sabido defender", concluye.

Como ejemplo de ese cambio de rumbo, plantea incluso que los socialistas faciliten una investidura holgada a María Guardiola, candidata del Partido Popular en Extremadura, como gesto de responsabilidad y de apuesta por el interés general frente a la lógica de bloque. Una decisión que, en su opinión, permitiría empezar un tiempo nuevo, en el que el bien común se sitúe por encima de los intereses de partido.