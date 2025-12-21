El Gobierno asegura que los intentos de robo en las oficinas de Correos no han afectado a los votos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que las tentativas de robo reportadas esta madrugada en dos oficinas de Correos ubicadas en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río "no han tenido impacto alguno" ni en el proceso electoral ni en los sobres por correo.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en Badajoz en la cual ha destacado que la jornada de las elecciones autonómicas en Extremadura ha arrancado este domingo "sin incidencias relevantes" en materia de seguridad.

La Guardia Civil investiga dos intentos de robo en oficinas de Correos

La Guardia Civil está investigando dos intentos de robo que se han producido en la madrugada de este domingo, 21 de diciembre, en las oficinas de Correos de las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río.

La primera de ellas se ha producido sobre las 6,45 horas de este domingo, cuando se ha registrado una tentativa de robo en la oficina de correos de la localidad de Malpartida de Cáceres, según informan fuentes de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil, quienes, tras comprobar los hechos junto con responsable de la oficina, han confirmado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, ni se han visto afectados los votos por correo.

Posteriormente, se ha intentado forzar la puerta de la oficina de Correos de la localidad de Alagón del Río, sin exito, tras lo que los autores han entrado en el ayuntamiento, situado en el edificio anexo, del que han sustraido una pequeña cantidad de dinero en metálico.