Gallardo admite que "el resultado es muy malo", pero considera que el del PP es un "fracaso estrepitoso"

El PSOE ha cosechado este domingo el peor resultado de su historia en Extremadura, obteniendo 18 diputados y dejándose 10 escaños con respecto a los últimos comicios.

El candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha obtenido el peor resultado de su formación y, en rueda de prensa, ha reconocido que es "muy malo". Sin embargo, no ha dimitido y se ha limitado a anunciar una reunión de la ejecutiva regional para valorar los resultados.

"Lo destaco sin paliativos", ha señalado Gallardo, después de agradecer a "los cientos de personas" que lo han votado. Tras admitir "los resultados adversos" ha dirigido el foco al PP y se ha preguntado "para qué han servido las elecciones". Posteriormente, en respuesta a una de las preguntas, ha señalado que el resultado de María Guardiola es un "fracaso estrepitoso" al conseguir prácticamente los mismos resultados y quedarse lejos de la mayoría.

"María Guardiola las convocó para conseguir una mayoría absoluta, para convertir Extremadura en un experimento que claramente ha fallado", ha subrayado. Asimismo, ha señalado que la estrategia de Guardiola ha servido solo para potenciar el crecimiento de la ultraderecha.

Además, al ser preguntado si su condición de procesado en el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando él era presidente de la Diputación de Badajoz, ha dicho que los resultados de los comicios no se deben "a una sola cuestión".

El Partido Popular consigue 29 escaños y gana las elecciones autonómicas de Extremadura con el 93,77% de los votos escrutados. Le han faltado cuatro escaños para la mayoría absoluta, que se sitúa en 33. Por su parte, Vox sube y alcanza los 11 asientos. El PSOE consigue 18 diputados y Unidas por Extremadura, 7.

La participación en estas elecciones autonómicas se sitúa en el 50,64%, más de seis puntos menos que en 2023, según el último dato disponible de las 18.00. Hasta ese momento habían votado 435.753 ciudadanos.