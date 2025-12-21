Gabriel Rufián resume con un dardo el resultado de las elecciones en Extremadura: "Lo de que viene la ultraderecha ya no cuela"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha valorado los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura con un mensaje muy crítico hacia el PSOE y hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con advertencias también para el Partido Popular, pese a su victoria en las urnas.

En un hilo publicado en X, Rufián ha asegurado que, aunque el PP ha sido la fuerza más votada, su candidata, María Guardiola, sale debilitada del proceso. "El PP ha ganado, pero Guardiola ha perdido: Vox pedirá su cabeza", ha afirmado, en referencia a la presión que, a su juicio, ejercerá la formación de ultraderecha para condicionar un eventual gobierno. Recordemos que estas elecciones llegan después de que Guardiola no encontrase los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos.

Las críticas más duras han ido dirigidas al Partido Socialista, que ha perdido el Ejecutivo extremeño tras ocho años en el poder. "Lo del PSOE no tiene nombre: contra una derecha de verdad, no vale una izquierda de mentira", ha escrito el dirigente republicano, cuestionando la estrategia y el mensaje del partido en una comunidad históricamente favorable a los socialistas.

Rufián ha interpelado directamente al presidente del Gobierno, reclamándole una reacción clara tras los resultados electorales. "Sánchez no puede salir mañana a no decir nada o a decir que el PP peor: autocrítica o barbarie", ha señalado, reclamando una reflexión profunda dentro del espacio progresista.

En contraste, el portavoz de ERC ha elogiado el comportamiento de Podemos e Izquierda Unida en los comicios, destacando su capacidad de resistencia y cooperación. "Buen ejemplo de Podemos e IU: resiliencia y unidad", ha subrayado.

Por último, Rufián ha cuestionado uno de los argumentos recurrentes en campaña sobre el auge de la ultraderecha. "Y lo de que viene la ultraderecha ya no cuela: cuando la gente no tiene futuro, vota pasado (aunque sea inventado)", ha concluido, apuntando a factores sociales y económicos como clave del voto.