Falsa alarma por un paquete "sospechoso" recibido en la Diputación de Badajoz que iba a dirigido al socialista Gallardo

La Policía ha desalojado el edificio en torno a las 14:00 tras recibir un paquete sospechoso que ha resultado ser una falsa alarma.

Europa Press

Madrid |

La Diputación de Badajoz se ha visto obligada a desalojar en torno a las 14,00 horas de este martes, día 23, a los empleados presentes en el palacio provincial en la capital pacense tras recibir un "paquete sospechoso con cables visibles" que iba a nombre del socialista Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial, y que finalmente ha resultado ser una "falsa alarma".

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en la Diputación Provincial de Badajoz, en la calle del Obispo y aledaños, con la participación también de la Policía Local y ha confirmado en declaraciones a Europa Press que "ha sido una falsa alarma todo" y que "no hay nada", de manera que "todo está controlado".

También han querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la población, y han agregado que la calle ha quedado abierta al tráfico y no hay problemas.

Cabe recordar que, desde la institución provincial, se ha comunicado que tras recibir el citado paquete en el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados del edificio, en el que han estado trabajando agentes Tedax, especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

