Aumenta la tensión entre PP y Vox en Extremadura mientras el PSOE encara su peor escenario electoral en décadas

La campaña extremeña entra en su recta decisiva bajo un clima de máxima tensión entre el Partido Popular y Vox, con un PSOE debilitado que encara sus peores previsiones en décadas.

El último barómetro del CIS sitúa al PP de María Guardiola como primera fuerza con entre 25 y 29 escaños, lejos aún de la mayoría absoluta (33). Vox experimenta un ascenso notable hasta los 10–12 escaños, situándose como llave del próximo gobierno. El PSOE se desploma hasta una horquilla de 19–22 diputados, confirmando la erosión que arrastra desde las autonómicas de 2023.

El bloque de derechas (PP + Vox) superaría con claridad al bloque de izquierdas, pero el choque político entre Guardiola y Santiago Abascal amenaza con convertir la aritmética en un problema de gobernabilidad.

Guardiola carga contra "el machismo" de Abascal

La candidata del PP ha sido tajante en sus declaraciones contra Vox, y no solo contra su candidato regional, sino con la dirección general. Guardiola ha acusado directamente al presidente de Vox, Santiago Abascal, de tener un "problema personal" con ella y de haber empleado expresiones "machistas" como exigir que "pase por el aro" o pedir su "cabeza".

"No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza", ha afirmado Guardiola, quien considera evidente la animadversión personal de Abascal hacia ella. La candidata insiste en que Vox ha cruzado límites y que Extremadura merece un debate con el candidato regional del partido, Óscar Fernández Calle, y no con un "turista", como definió a Abascal en tono irónico.

No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza

Lejos de suavizar la relación, Guardiola ha asegurado que no va a entrar en provocaciones y que los “límites” en cualquier negociación con Vox seguirán siendo exactamente los mismos que durante la legislatura.

Vox aprieta y el PP se distancia

El ascenso de Vox en las encuestas refuerza su posición negociadora y presiona al PP. La dirección nacional de los populares teme que una ruptura abierta con la ultraderecha pueda poner en riesgo la investidura, mientras que Guardiola intenta marcar perfil propio y presentarse como presidenta moderada capaz de gobernar sin tutelas

Tanno la dirección de Vox como el María Guardiola han reforzado su presencia territorial con una intensa agenda en comarcas y municipios pequeños. En Puebla de la Calzada, Guardiola reivindicó su apuesta por el mundo rural: ayudas a la natalidad de hasta 500 euros por nacimiento en municipios pequeños, bonificaciones fiscales para rehabilitación de viviendas, impulso a más de 3.000 viviendas nuevas, programas para nómadas digitales y mejoras en educación y sanidad rural.

La candidata repite que el 21 de diciembre está en juego "el futuro de la Extremadura rural" y pide un voto masivo para evitar bloqueos y garantizar estabilidad.

El PSOE enfangado

El PSOE extremeño vive una de sus peores campañas. Las encuestas confirman que los socialistas siguen perdiendo apoyo electoral y sufren el desgaste acumulado tras años de gobierno y una estrategia que no logra movilizar a su electorado tradicional. Con un candidato con una investigación judicial abierta, los socialistas no logran capitalizar el enfrentamiento entre ambas derechas y ven cómo Unidas por Extremadura les disputa parte del voto joven y urbano.