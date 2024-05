Feijóo anuncia que Fernando Savater cerrará la lista del PP para las elecciones europeas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el escritor Fernando Savater ocupará el último puesto de la candidatura de su formación a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Así lo ha avanzado a través de sus redes sociales el mismo día en el que el eurodiputado y ex secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, confirmó su fichaje por el PP tras liderar infructuosamente el proceso de integración de la formación naranja en Génova hace un mes.

"Fernando Savater cerrará la lista del PP en los comicios europeos. Es una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos. Es la hora de unirnos, fuera y dentro de la política. En la calle y en las urnas. Por la igualdad y las libertades", ha avanzado Feijóo.

A sus 76 años, el filósofo ocupará este puesto simbólico después de haber sido una de las voces más críticas con la amnistía. El futuro de esta ley, de hecho, depende en buena parte de Europa, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que pronunciarse si se plantea una cuestión prejudicial.

Quién será la cabeza de lista

El PP desvela así una pequeña parte de su lista, aunque todavía no ha despejado quién la encabezará. Esa incógnita se resolverá previsiblemente esta misma semana, con todas las quinielas apuntando a la portavoz en la Eurocámara y jefe de campaña en las elecciones catalanas, Dolors Montserrat.

Feijóo ha guardado bajo llave el nombre que encabezará las listas del PP, aunque el camino se ha despejado para Montserrat. Su principal 'rival', el vicesecretario de Institucional y vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, fue nombrado jefe de campaña, lo que no le imposibilita ser número uno, pero lo hace improbable.

La otra persona que había sonado en las quinielas, aunque con menos fuerza, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se autodescartó hace un par de semanas. "Con toda sinceridad, tengo mucha tarea aquí. Y no creo que el futuro de la candidatura europea vaya por ahí", respondió hace unas semanas. Y reiteró esta posición este mismo miércoles. "Ya he dicho que no", ha zanjado en Logroño ante la prensa.

6 de mayo, fecha límite

Todas las miradas apuntan así a Montserrat. En el partido ya había numerosos cargos que la descartaban para liderar la lista del PP de Cataluña en las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo precisamente por su labor contra la amnistía en Europa, pero desde el equipo de Feijóo no han querido despejar dudas. "Solo lo sabe el cuello de la camisa de Feijóo".

Montserrat, por su parte, está volcada en las elecciones catalanas, según señalan desde su entorno próximo. La única certidumbre es que la decisión se anunciará esta semana. Y no por una voluntad propia del PP, sino porque el plazo para presentar la candidatura finaliza el lunes 6 de mayo. Además, la pretensión de los populares es presentar las listas en Barcelona el próximo 9 de mayo.