La compra de votos marca el cierre de la campaña electoral con Sánchez en Barcelona y Feijóo en Madrid

Pedro Sánchez cierra la campaña electoral en Barcelona apoyando al candidato socialista Jaume Collboni en la alcaldía de la capital catalana. El presidente del Gobierno ha estado presente en el Palau Olímpic Vall d'Hebron junto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha atizado al PP en su intervención.

"En pocas ocasiones hemos visto tanto vacío de contenido, de propuestas, de iniciativa y de discurso como la está representando el actual líder del Partido Popular", ha dicho Zapatero.

La lluvia ha obligado a trasladar a Ifema, en Madrid, el cierre de campaña del Partido Popular. Los populares aspiran a alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea y las encuestas auguran un buen resultado para José Luis Martínez-Almeida en el ayuntamiento.

Alberto Núñez Feijóo se ha dividido en dos plazas fundamentales para este último día: Valencia y Madrid. El presidente del PP ha hecho alusión a los escándalos relacionados con el voto por correo destapados en los últimos días declarando que "la democracia en España es impagable, la vamos a defender el domingo votando masivamente en contra de aquellos que quieren ganar con engaños y trampas".

Abascal en Toledo

El líder de Vox, Santiago Abascal, cierra en Toledo una campaña electoral en la que pretende convertir a su partido en clave para la formación de gobiernos tanto autonómicos como municipales. En clave Castilla-La Mancha, Abascal ya dejó hace unos días un recado a García-Page sobre la sequía y los trasvases de agua.

Díaz y Belarra coinciden en Barcelona... telemáticamente

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también termina en Barcelona, junto a Ada Colau y Jaume Asens en el cierre de campaña de Barcelona en Comú. Díaz ha pedido el voto para la reelección de Colau y ha hecho bandera de la reforma laboral y las subidas del SMI.

"Hemos demostrado que los salarios no solo no son los causantes de la inflación sino que son los enormes márgenes que tienen las empresas en nuestro país. Son las grandes empresas que se están forrando las que tienen que apretarse el cinturón", ha dicho.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha participado en el acto a través de un vídeo pidiendo el voto para Ada Colau.

Lo ha hecho de esta forma porque Podemos ha cerrado la campaña en Madrid, donde un grupo de personas ha interrumpido la intervención de Irene Montero para protestar contra la Ley Trans.

"No se ha hablado de nada de lo que nos jugamos el domingo. En esta campaña electoral solo se ha hablado de ETA y de la compra de votos en Melilla. No se ha hablado de sanidad, educación, dependencia y, sobre todo, no se ha hablado de derecho a la vivienda. En estas elecciones, ¿qué se vota?", ha declarado Belarra en su intervención.

Ciudadanos pone todas sus esperanzas en Madrid

La formación naranja cierra su campaña electoral en la capital de España, donde se juega su supervivencia. Inés Arrimadas se ha dirigido a los indecisos pidiendo el voto porque "de ellos depende el futuro de este país".

La candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, se ha mostrado muy contenta tras unos últimos días de campaña en los que las encuestas indican que tiene posibilidades reales de quedarse en el ayuntamiento.