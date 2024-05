Illa apela a los indecisos y el PP pide agrupar el voto constitucionalista

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado este viernes a los votantes indecisos a votar al PSC y ha cargado contra JxCat y ERC por haber "despreciado" durante los últimos diez años el autogobierno catalán.

En un multitudinario mitin de cierre de campaña, con más de 3.500 personas en el pabellón de la Vall d'Hebrón de Barcelona y otras 500 siguiéndolo desde el exterior, Illa ha pedido a los 1,2 millones de electores que votaron al PSC el pasado 23J que vuelvan a elegir la papeleta socialista, a la vez que se ha dirigido a aquellos indecisos que nunca les han votado.

"Convocamos a los que no nos han votado nunca, que hasta ahora han encontrado otras opciones, pero que ahora están perdidos y despistados y ven que esto no funciona, que Cataluña no tira, que el Govern no tira. A estos también les decimos que pueden confiar en nosotros, que no les defraudaremos, que cumpliremos", ha remarcado.

Ante un público que ondeaba centenares de banderas catalanas y del PSC, Illa ha enfatizado que este 12M hay "dos únicas opciones". "Seguir como hasta ahora. Ya hay ahora una mayoría independentista en el Parlament, que no ha sido capaz de dar estabilidad, que ha bloqueado. Ya lo tenemos esto y no ha funcionado. Esta es la opción de la parálisis. Y hay una segunda opción, abrir una nueva etapa para unir y servir a los catalanes, es la opción del diálogo, de las soluciones, la que representa el PSC", ha argumentado.

En este sentido, ha sostenido que "quien quiera más de lo mismo tiene muchas papeletas, incluso la abstención, pero quien quiera abrir una nueva etapa solo tiene una opción, que es votar al PSC".

El candidato ha vuelto a cargar contra la "década perdida" de los gobiernos de Junts y ERC, a los que ha acusado de no haber conseguido "nada" con la "confrontación" y de haber "despreciado" el autogobierno catalán.

Feijóo llama a agrupar a los constitucionalistas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una última llamada a concentrar el voto constitucionalista alrededor de su formación, y ha recordado la victoria de Inés Arrimadas en las autonómicas de 2017, al asegurar que "hoy Ciudadanos es el PP de Cataluña".

En el acto de cierre de campaña este viernes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández, y la cabeza de lista en las europeas, Dolors Montserrat, ha afirmado que "no defraudarán" a los que en 2017 votaron a CS.

Feijóo ha pedido el voto de "los que dieron la victoria a Ciudadanos en el año 2017 en Cataluña", que "despertaron la ilusión de toda España" porque posibilitaron que la candidatura naranja, liderada entonces por Inés Arrimadas, fuera la fuerza más votada en aquellos comicios.

El candidato también ha apelado a los votantes de Vox, a los que ha invitado a concentrarse alrededor de un partido, como el PP, "que gestiona, que preside la mayoría de las comunidades autónomas, que tiene experiencia de gobierno y de gestión de servicios públicos".

También, ha cargado contra el candidato socialista Salvador Illa, de quien ha asegurado que "pinta poco en estas elecciones" puesto que, aunque las gane, "le dirán todo lo que tiene que hacer: Si le ordenan hacer presidente a Puigdemont lo hará, y el PSOE volverá a engañar a los catalanes como ha hecho durante tantos años".