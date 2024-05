Alberto Núñez Feijóo: "Illa no puede ser presidente si el señor Sánchez no lo autoriza"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera de las elecciones catalanas del 12 de mayo "que el voto autonomista y el voto constitucionalista se concentren, porque cuando sumamos el voto multiplicamos los escaños", y a todos aquellos que creen que "el procés ha sido un pésimo negocio para Cataluña y una fractura social, les pido que confíen en el constitucionalismo".

En una entrevista en La Vanguardia el líder de la oposición afirma que "las elecciones catalanas serán un comodín para que el señor Sánchez siga resistiendo como presidente del Gobierno ante su minoría parlamentaria y su imprescindible necesidad del separatismo".

"Illa no es de fiar"

Considera que el candidato socialista Salvador Illa tiene buen talante "pero no es de fiar" pues dice que "es el dirigente político que más pactos ha establecido con el independentismo catalán".

"Illa está aquí para lo que necesite el presidente. Y eso es muy malo para Cataluña", asevera el líder de la oposición.

"Illa no puede ser presidente si el señor Sánchez no lo autoriza", sostiene, "y me da la sensación de que Cataluña otra vez va a quedar relegada, sin plan, sin proyecto, sin volver a hablar de los problemas de los catalanes".

Nuñez Feijóo desearía que "el PP de Cataluña fuera determinante en la política catalana. Ese es mi objetivo. No quería profundizar ni resucitar un procés que es negativo. No acepté la propuesta que me hicieron llegar desde Junts de aprobar la ley de Amnistía, que sí que aprobó el PSOE. No engañé a nadie. La amnistía es ilegal y no quise ser presidente del gobierno a cambio de una medida que, a sabiendas, sé que es ilegal".

La "jaula" del procés o del "sanchismo"

"Cataluña no puede estar sometida en esa jaula del procés o del sanchismo" dice Feijóo pues "tiene que abrir las puertas de la jaula, que políticamente la quieren enbridar y abrir una nueva etapa", declara el presidente del PP.

Al respecto afirma que "el futuro de Cataluña no puede hacerse con los mismos que gestionaron el pasado. Sánchez tiene un proyecto: mantenerse en el poder, Y Puigdemont, otro, que siga el procés y todos le pidamos perdón.

"Puigdemont tiene que reconciliarse con la ley y después, todo es posible"

Dice Núñez Feijóo que "yo quiero que Puigdemont se someta a la ley y como expresidente de la Generalitat pues es el primer catalán que ha de cumplir la ley. Puigdemont tiene que reconciliarse con la ley. Y después de esto, todo es posible".

Por supuesto, dice, "hablar y conversar" pero matiza que "si uno no se reconcilia con la ley y se cree superior al resto de sus ciudadanos, comprenderá usted que eso no me posibilita mantener una reflexión ni una aproximación"..

El líder de la oposición señala que desde el PP "tenemos un plan para Catalunya y es volver a hablar de las cosas".

La carta de Pedro Sánchez

Sobre la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la posterior ratificación en el cargo del presidente del Gobierno, afirma que es "una frivolidad sin precedentes en la política europea".

Sánchez, dice, "engaña a su partido, le oculta información a su Gobierno y a ustedes, a los medios de comunicación, que la mayoría pensaba que después de estos cinco días de dimisión, tomaría alguna decisión. Un bochorno internacional".

Asevera con rotundidad que "tenemos el presidente más frívolo de la democracia española" y tacha al actual Gobierno de ser "el más débil de la democracia, que ha perdido las elecciones y que depende de sus socios, de los separatistas.

Sostiene que "mientras el PSOE necesite el separatismo, y este a su vez necesite al pedrismo, solamente vamos a llegar al Gobierno a través de unas elecciones, que es lo que creo yo".

Tengo muy claro, afirma Núñez Feijóo, que "el actual pedrismo no tiene un proyecto para España. Su objetivo es resistir. Si hubiese dimitido, hubiese conseguido otro impacto, como hizo el primer ministro portugués, y dejaría una cierta aureola de una coherencia tardía".

La "regeneración política" de Sánchez

La regeneración política demandada por Sánchez también es analizada por Núñez Feijóo en la entrevista en la que sostiene que "si nos comparamos entre los dos, le puedo asegurar que durante estos años, desde el punto de vista de descalificaciones, he actuado yo m·s como presidente y él m·s como jefe de la oposición.

Creo, dice Feijóo, que el PP ha pagado suficientemente cualquier tipo de actitud inadecuada que haya tenido pero "creo que lo que rodea a Villarejo es probablemente otro bulo más. Esá· en un sumario. Aclárese, concrétese y aceptemos la verdad judicial como una verdad política".

"Los bulos de Sánchez han sido constantes"

La ley de concordia criticada por la ONU por considerar que se vulneran derechos humanos fundamentales significa para el presidente del PP que "lo primero que tenemos que saber exactamente es si eso es un informe en sentido estricto de la ONU".

"Sería sorprendente que nos colasen otro bulo. Lo que sí le puedo asegurar es que sobre memoria histórica lo tenemos muy claro en el PP. Creemos que el franquismo ha sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista", declara Núñez Feijóo.