Pablo Iglesias entra de lleno en la campaña electoral lanzando un dardo a Yolanda Díaz

El exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reivindicado que Podemos debe estar "orgulloso" del "ruido" y del "conflicto" con el PSOE dentro del Gobierno, pues con ello consigue que se cumpla el compromiso con la Ley de Vivienda y decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "es un error que España se ponga de rodillas frente a la dictadura marroquí y traicione la dignidad histórica del pueblo saharaui".

Frente a ello, ha advertido que quienes piden "no subir los decibelios" y "alzar la voz" están "apuntalando el discurso del patrón y de los poderosos", que marcan el camino a una "izquierda diferente", "distinta" y a la que "no se ataca tanto" si opta por defender sus postulados solo en el parlamento, pero no dentro del Ejecutivo.

Y acto seguido, Iglesias ha subrayado que ser de Podemos de tener esa valentía para no seguir lo que dicta el poder, para sentenciar que cuando le quitaron el acta al exdiputado en el Congreso Alberto Rodríguez se hizo porque era de Podemos y que al líder de Más País, Íñigo Errejón, le sacaron la "basura de la beca en la Univesidad de Málaga" precisamente porque entonces militaba en la formación morada.

"Quieren ver a Podemos muerto porque saben que con Podemos cambian las cosas"

Así lo ha indicado en un mitin para arropar a la candidata a la Presidencia de Canarias por parte de la coalición Unidas Sí Podemos (Podemos, IU y Sí se puede), en su primera participación a las elecciones del 28M. Precisamente la formación compite en el arco progresista con la marca Drago Canarias Verdes, que abandera Rodríguez, exsecretario dirigente del partido morado.

Durante su intervención, Iglesias ha argumentado que Podemos y PSOE defienden intereses diferentes y mantienen discrepancias, pero que hay que estar dentro del Gobierno porque solo así se cambian las cosas y se logran avances para la mayoría social. "Quieren ver a Podemos muerto porque saben que con Podemos cambian las cosas", ha alertado de cara a estos comicios.

El Gobierno es lugar de conflicto

Es más, ha subrayado que el Ejecutivo es más un lugar de disputa más que de acuerdo y eso hay que estar "dentro del gobierno asumiendo el conflicto permanente", dado que Podemos y PSOE defienden intereses diferentes.

"Los que dicen eso de no hagáis ruido, no subáis los decibelios, están apuntalando el discurso del patrón, el discurso de los poderosos. Tenemos que estar orgullosos y orgullosas del ruido, del conflicto, de la defensa a voces, si es necesario, de los intereses de la mayoría social", ha apuntado el exvicepresidente que aunque no ha hecho ninguna referencia concreta y también con reflexiones al marco mediático.

De esta forma ponía en valor esa actitud de Podemos a diferencia de otros dirigentes en la izquierda y contrasta con una de las máximas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en múltiples ocasiones ha abogado por una política útil alejada del ruido.

También ha criticado que cuando Podemos exige al PSOE el cumplimiento del acuerdo de coalición, desde la esfera mediática se les tache de que ejerce presión, tensa la coalición o es desleal.