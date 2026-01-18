Política útil, cercanía y compromiso: los ejes que marcan el proyecto socialista de Pilar Alegría para Aragón

Política útil, cercanía y compromiso con el territorio. Estos son los tres ejes que marcan el proyecto socialista de Pilar Alegría para el futuro de Aragón. La secretaria general del PSOE aragonés y candidata a la Presidencia del Gobierno de la comunidad autónoma ha anunciado este domingo la gratuidad del transporte para aquellas personas que no pueden acudir a sus citas médicas. Una medida que ha prometido poner en práctica si gana las elecciones del próximo 8 de febrero para garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad pública desde cualquier lugar.

El compromiso lo ha hecho público durante la presentación de las candidaturas del PSOE Aragón de Huesca, Teruel y Zaragoza de cara a los comicios autonómicos. La candidata ha subrayado que la ciudadanía está especialmente preocupada por la atención sanitaria y los tiempos de espera, una situación que se agrava en el medio rural por las dificultades de desplazamiento.

Por ello, el PSOE Aragón propone la gratuidad del transporte desde los pueblos para acudir a las citas médicas, que se articulará, según ha explicado, a través del transporte público y de los servicios de taxi, garantizando el acceso a las cabeceras de comarca y a los hospitales de referencia.

Movilidad urbana

En materia de movilidad urbana, Pilar Alegría ha reafirmado el compromiso del PSOE con la línea 2 del tranvía de Zaragoza y con la extensión de la línea 1, como infraestructuras necesarias para garantizar "una ciudad más justa, cohesionada y sin ciudadanos de primera y de segunda".

La socialista también ha planteado cómo será su modelo de gobierno: basado en la proximidad y con una fórmula propia. Según ha detallado, consistirá en la fórmula 3-2-1, es decir, tres días a la semana en el territorio, dos en Zaragoza trabajando desde el Gobierno de Aragón y un día explicando el potencial y las oportunidades de Aragón en España, en Europa y en el mundo. "Esa es nuestra carta de presentación. Dediquémonos a lo que merece la pena: defender los derechos de los aragoneses y las aragonesas y mejorar su vida", ha señalado.

Críticas a la oposición

Durante el acto, Alegría ha criticado la falta de compromiso del PP con Aragón. Según ha señalado, el candidato de la oposición a las elecciones, Jorge Azcón, "siempre va a elegir a Feijóo". Para la candidata socialista "entre Aragón y el Partido Popular, siempre va a elegir al Partido Popular. Oponerse a que lleguen más de 630 millones de euros a nuestra tierra, es decir no a los aragoneses. Es oponerse a 4.000 viviendas públicas, a contratar más médicos, a construir escuelas e institutos y a residencias públicas", ha sentenciado.

Frente a ello, la candidata ha asegurado que el PSOE Aragón afronta esta campaña con una hoja de ruta clara, la de hablar de Aragón, de los problemas reales de la gente y trabajar en soluciones.